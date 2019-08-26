صحف الإمارات: قبلة ترامب لميركل تحير الإعلام الغربي

الصحف تناولت اختلاف قادة دول مجموعة السبع حول كيفية التعامل مع إيران، حيث نفى الرئيس الأمريكي توقيع اتفاق بشأن إعطاء فرنسا دوراً رائداً كوسيط مع الديمقراطيات الكبرى

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الاثنين، تواصل أعمال قمة الدول السبع بفرنسا، وتناولت الضربات الإسرائيلية على كل من سوريا ولبنان، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "قمة السبع تواصل أعمالها.. وترامب ينفي وجود توترات"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن محادثات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) تواصلت، أمس الأحد، في مدينة بيارتيس الفرنسية، بعد أحاديث حول خلافات حادة بين قادتها السبعة، لكنها حملت في يومها الثاني توافقاً حول قضايا عدة.

أبرز تلك القضايا ضرورة إنهاء الحرب التجارية، والبرنامج النووي الإيراني، والإسراع بإخماد حرائق الأمازون المستعرة، والتنديد بالتجربة الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج، إضافة إلى بحث مسألة عودة روسيا إلى المجموعة مجدداً، كما خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنفي وجود أي توترات بين القادة المجتمعين، ملقياً

أبرز تلك القضايا ضرورة إنهاء الحرب التجارية، والبرنامج النووي الإيراني، والإسراع بإخماد حرائق الأمازون المستعرة، والتنديد بالتجربة الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج، إضافة إلى بحث مسألة عودة روسيا إلى المجموعة مجدداً، كما خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنفي وجود أي توترات بين القادة المجتمعين، ملقياً باللائمة على "الأخبار الزائفة والمثيرة للاشمئزاز" في الإعلام.





وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن قمة مجموعة السبع شهدت مفاجأة كبرى مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إلى بياريتس بجنوب غرب فرنسا، حيث كان الرئيس إيمانويل ماكرون ونظراؤه الأوروبيون يسعون لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام ببادرة لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني.

وبعدما التقى محمد جواد ظريف ماكرون الجمعة في باريس، اجتمع الأحد مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على ما أكد قصر الإليزيه، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع في هذه المرحلة عقد أي اجتماع مع الأمريكيين المشاركين في القمة.



وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى اختلاف قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، أمس، حول كيفية التعامل مع إيران، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد وقع على اتفاق بشأن إعطاء فرنسا دوراً رائداً كوسيط مع الديمقراطيات الكبرى في العالم، الأمر الذي أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفيه أن يكون قادة دول المجموعة أعطوه تفويضاً لإجراء محادثات مع إيران باسم المجموعة.



وتحت عنوان "قبلة ترامب الغريبة لميركل تحير الإعلام الغربي"، كشفت صحيفة "البيان" عن لقطات ومواقف غريبة شهدتها الصورة الجماعية للقادة والزعماء المشاركين في قمة السبع في فرنسا الأحد، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلا في هذه اللقطات.

وأثارت بعض اللقطات، التي استبقت التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة الدول المشاركين في قمة السبع التي عقدت بياريتز في فرنسا، انتباه واهتمام المصورين الذين كانوا يستعدون بدورهم لالتقاط الصورة الجماعية.

غير أن الصورة التي أثارت الاهتمام أكثر من غيرها، كانت للقبلة التي حاول دونالد ترامب أن يطبعها على خد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وبالانتقال إلى شأن آخر، وتحت عنوان "إسرائيل تقصف إيران في سوريا"، أفادت "الخليج" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق، وفق ما ذكر مصدر عسكري سوري، مؤكداً أنه "تم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته نفذت غارات في سوريا لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على إسرائيل بواسطة طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات، في حين حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، من أنها ليست بمنأى عن ضربات جيشه".



فيما تناولت "الإمارات اليوم" تنديد لبنان أمس بالعدوان الإسرائيلي بعد سقوط طائرتي استطلاع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، محذراً من تداعيات هذا الحادث النادر خلال السنوات الأخيرة في البلاد على استقرار المنطقة، بعد ساعات من شنّ إسرائيل ضربات في سوريا، قالت إنها طالت أهدافاً إيرانية.

وسقطت طائرتا استطلاع إسرائيليتان فجر أمس جنوب بيروت، وألحقت واحدة منها بعد انفجارها أضراراً بالمركز الإعلامي لحزب الله.

وجاء هذا التطور بعد أشهر من التحذيرات العالية النبرة المتبادلة إزاء أي تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله، المصنّف منظمة إرهابية من قبل واشنطن.





وحول الأوضاع في اليمن، وتحت عنوان "قبائل شبوة تعلن النفير العام ضد الإخوان" ، ذكرت "الاتحاد" أن قبائل في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، أعلنت أمس، رفضها سياسة الإرهاب والتصعيد التي تنتهجها قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح الإخواني داخل عتق، وأخرى تم استقدامها من مأرب والجوف والبيضاء.

وقالت مصادر لـ"الاتحاد": "إن قبائل النسيين بني هلال إحدى أكبر قبائل شبوة أعلنت النفير العام والتمركز في منطقة تذوب في مديرية مرخة الفاصلة بين بيحان وعتق من أجل إفشال أي تعزيزات تستقدمها ميليشيات الإصلاح من أجل تفجير الأوضاع في المحافظة وزعزعة السكينة والاستقرار".

وأضافت أن عشرات الآليات المعززة بمسلحي القبائل تم نشرها في المناطق لمساندة التحركات التي تقوم بها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لمحاربة الإرهاب الإخواني، متوعدة بضرب أي تعزيزات أو تحركات.



واستعرضت الصحيفة البيان المشترك الذي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، أكد على استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني واستنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.

وذكر البيان المشترك بين الإمارات والسعودية أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة.. مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكل التنظيمات الإرهابية باليمن.

وشددت الإمارات والسعودية على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.