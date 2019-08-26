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صحف الإمارات: قبلة ترامب لميركل تحير الإعلام الغربي

الصحف تناولت اختلاف قادة دول مجموعة السبع حول كيفية التعامل مع إيران، حيث نفى الرئيس الأمريكي توقيع اتفاق بشأن إعطاء فرنسا دوراً رائداً كوسيط مع الديمقراطيات الكبرى
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الاثنين، تواصل أعمال قمة الدول السبع بفرنسا، وتناولت الضربات الإسرائيلية على كل من سوريا ولبنان، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "قمة السبع تواصل أعمالها.. وترامب ينفي وجود توترات"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن محادثات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) تواصلت، أمس الأحد، في مدينة بيارتيس الفرنسية، بعد أحاديث حول خلافات حادة بين قادتها السبعة، لكنها حملت في يومها الثاني توافقاً حول قضايا عدة.
أبرز تلك القضايا ضرورة إنهاء الحرب التجارية، والبرنامج النووي الإيراني، والإسراع بإخماد حرائق الأمازون المستعرة، والتنديد بالتجربة الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج، إضافة إلى بحث مسألة عودة روسيا إلى المجموعة مجدداً، كما خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنفي وجود أي توترات بين القادة المجتمعين، ملقياً
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ميليشيات-الحوثيين-فى-اليمن

بيان سعودي إمارتي: مستمرين بالتصدي لانقلاب الحوثي

أصدرت كلا من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً، أكدا استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكرا حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة. وذكر البيان المشترك بين السعودية والإمارات، أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرين إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن، بحسب موقع العربية.
قصف-صواريخ

غارات إسرائيلية على مواقع الجبهة الشعبية في لبنان

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مواقع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، ولم ترد أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات في الأرواح. أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة أمس الأحد، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
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طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
احتجاجات-السودان (1)

إعلان الطوارئ في السودان بعد مقتل 16 شخصًا ببورسودان

أعلن مجلس السيادة في السودان رسميًا، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بورسودان، وذلك بعد نشوب اشتباكات قبلية، والتي تقول الشرطة، إنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل حتى الآن. وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تم إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية. ورصدت الأجهزة الأمنية، استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية بالتدخل لتأجيج الصراع، وعلى إثرها أرسلت الأجهزة الأمنية المزيد من التعزيزات إلى المنطقة وذلك بحسب موقع العربية.
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صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
ماكرون-وترامب

مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: خلافات في قمة السبع.. وتميم يعتقل أخاه

تصدّر انطلاق قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافةً إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع انطلقت أمس، في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، وسط خلافات عميقة بين قادة دول المجموعة حول عدد من الملفات العالمية الكبرى، أبرزها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة روسيا إلى المجموعة.
وصل -الرئيس-عبد الفتاح-السيسى - إلى-مدينة-بياريتز-الفرنسية (3)

الاستعلامات: حضور الرئيس قمة السبع الكبرى استثنائي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا خلال الفترة من « 24 - 26 أغسطس» للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى «G7» تكتسب أهمية استثنائية، مشددة على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة «بياريتز» للدول السبع الصناعية الكبرى، مؤكدة أن دعوة الرئيس لحضور القمة تعكس تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية، وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع إفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.
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