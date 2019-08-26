ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

السيسي وترامب - أرشيفية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي، مضيفا أن تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لكليهما ويساهم في دعم جهود استعادة