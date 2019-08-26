سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
السيسي وترامب - أرشيفية
السيسي وترامب - أرشيفية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي، مضيفا أن تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لكليهما ويساهم في دعم جهود استعادة
اقرأ المزيد
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
تامر-امين

نقابة الإعلاميين تتقدم ببلاغ ضد تامر أمين

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، كما قررت، منعه من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
تامر-امين (2)

«الإعلاميين» تمنع تامر أمين من الظهور على الشاشة

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قررت النقابة أيضًا، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
حراق-غابات-الامازون (1)

أستاذ تغيرات مناخية: حرائق الأمازون تؤثر على مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، إن حرائق غابات الأمازون وسيبيريا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا زادت في عام 2019، كما فقدت جزيرة جرينلاند بالدنمارك أكثر من 160 مليار طن من الجليد، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محاولة شرائها لوجود كثير من المعادن بها بعد ذوبان الجليد. وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحرائق في غابات الأمازون وحدها تجاوز 3 آلاف حريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب (1)

ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ترامب-وجونسون

ترامب يتغزل في جونسون على هامش قمة دول السبع

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أولى المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا. وأعرب ترامب عن دعمه له، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"العربية". والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ووفقا لـ"رويترز"، فبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.
ترامب

ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org