رياضة

الاتحاد يصطدم بالعربي الكويتي في البطولة العربية

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يتطلع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، إلى مواصلة التألق الذي عاشه في النسخة الماضية في البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال 2018)، بالوصول إلى الدور ربع النهائي في تلك النسخة (كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019)، وذلك حين يستهل مشواره في الموسم الحالي بمواجهة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، حين يواجه العربي الكويتي بقيادة مدربه الإسباني خوان مارتينيز، على استاد صباح السالم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.
ويدخل الاتحاد المباراة معوّلا على عدد من التجارب الودية التى خاضها استعدادًا للموسم الحالي، إلى جانب 8 لاعبين جدد تعاقد معهم زعيم الثغر، ويتسلح الاتحاد بخالد قمر، وإيمانويل أوكوي، وخالد الغندور، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وعبد الرزاق سيسيه. وركز يوسف خلال التدريبات على أهمية إغلاق المنافذ المؤدية
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لويس وصلاح‎

لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
الأهلى -واطلع برة (13)

صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:
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بوكيتينو يتمنى نهاية سوق الانتقالات

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عدم استقرار فريقه توتنهام مع استمرار موسم الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية، وخسر السبيرز أمس أمام نيوكاسل بهدف نظيف على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من استحواذ الفريق اللندني على الكرة الذي وصل إلى 80%، ومع الشكوك التي تحوم حول مستقبل نجم الفريق كريستيان إيريكسين الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس، يرى بوكيتينو أنه سيكون الشخص الأسعد عند نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل.
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مباراة الزمالك والاتحاد السكندري-30

مدرب العربي الكويتي: مباراة الاتحاد السكندري «صعبة»

كشف خوان إجناسيو مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دور الـ32 بالبطولة العربية والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي في وقت مهم لفريقه، مؤكدا الاستعداد بشكل جيد له منذ معسكر الفريق الأخير في إسبانيا، حيث أكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثلاثاء، على ملعب الصباح بدولة الكويت، أن إدارة ناديه وفرت جميع عناصر النجاح للفريق، وتتجاوب معهم في كل شيء، مؤكدا أنه يستعد للعب 180 دقيقة أمام الاتحاد السكندري، باعتبار نظام البطولة "ذهاب- إياب".
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رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.
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نقل طلعت يوسف للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

قام الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، بنقل طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر خلال سير لقاء الفريق أمام دمنهور الودى الذى يستعد من خلاله الاتحاد إلى منافسات الموسم الجديد، إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث شعر طلعت يوسف ببعض الآلام فى صدره قبل بداية مباراة دمنهور الودية، وفضل التحامل على نفسه لقيادة الفريق السكندرى فى المباراة الودية أمام فريق دمنهور، قبل أن يقوم الجهاز بعد ذلك بنقله إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية خلال سير اللقاء.
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الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع زعيم الثغر، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "جدو" على تجديد تعاقده مع الاتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022. ويحرص النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى.
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