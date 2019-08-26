الاتحاد يصطدم بالعربي الكويتي في البطولة العربية

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

الاتحاد السكندري

يتطلع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، إلى مواصلة التألق الذي عاشه في النسخة الماضية في البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال 2018)، بالوصول إلى الدور ربع النهائي في تلك النسخة (كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019)، وذلك حين يستهل مشواره في الموسم الحالي بمواجهة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، حين يواجه العربي الكويتي بقيادة مدربه الإسباني خوان مارتينيز، على استاد صباح السالم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32.

ويدخل الاتحاد المباراة معوّلا على عدد من التجارب الودية التى خاضها استعدادًا للموسم الحالي، إلى جانب 8 لاعبين جدد تعاقد معهم زعيم الثغر، ويتسلح الاتحاد بخالد قمر، وإيمانويل أوكوي، وخالد الغندور، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وعبد الرزاق سيسيه. وركز يوسف خلال التدريبات على أهمية إغلاق المنافذ المؤدية

ويدخل الاتحاد المباراة معوّلا على عدد من التجارب الودية التى خاضها استعدادًا للموسم الحالي، إلى جانب 8 لاعبين جدد تعاقد معهم زعيم الثغر، ويتسلح الاتحاد بخالد قمر، وإيمانويل أوكوي، وخالد الغندور، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وعبد الرزاق سيسيه.



وركز يوسف خلال التدريبات على أهمية إغلاق المنافذ المؤدية للمرمى، مع الانطلاق السريع إلى الهجوم، أملا في خطف هدف مبكر وإرباك أصحاب الأرض.



من جانبه يمني العربي النفس ببداية قوية في ظل آمال عريضة لجماهير القلعة الخضراء في الموسم الحالي، بعد أن دعم الصفوف بأكثر من 13 لاعبا، من بينهم 5 محترفين.



ويعول مارتينيز على دعم جماهير العربي، لزيادة الحماس في نفوس اللاعبين، إلى جانب العديد من الأوراق الرابحة بعد أن استقر على التوليفة المثالية للفريق من خلال المباريات الودية التي خاضها في معسكر إسبانيا.

