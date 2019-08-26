حملة مكبرة لفحص قاطني الشقق المفروشة في الطالبية

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

حملة أمنية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 3 قطع سلاح أبيض وقضيتي اتجار في المخدرات والقبض على متهم صادر ضده أمر

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.



وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 3 قطع سلاح أبيض وقضيتي اتجار في المخدرات والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، إضافة إلى تنفيذ 53 حكما قضائيا متنوعا وفحص قاطني شقق مفروشة.



كما أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 52 حالة تعدّ متنوعة على الطريق، ووجه اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بتعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة الإشغالات.



