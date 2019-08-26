جريمة

إحالة 19 مسؤولا للمحاكمة في جريمة صعق طبيبة المطرية

النيابة أهابت بالقائمين على قطاع الصحة أن يولوا الاهتمام والعناية بالأماكن المخصصة لسكن الأطباء وهيئات التمريض بشكل دوري ومستمر يطبق معايير السلامة والأمان
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
طبيبة المطرية - أرشيفية
طبيبة المطرية - أرشيفية
أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 19 متهمًا من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتسببهم في وفاة طبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي يوم 13 أكتوبر الماضي، نتيجة صعقها بالكهرباء من سخان في أثناء الاستحمام، إذ أكد فحص الطب الشرعي أنها تعرضت لماس كهربائي تسبب في وفاتها، وتبين وجود فتحة دخول التيار الكهربائي من اليد اليمنى وخروجه من الساق اليسرى.
كشفت معاينة النيابة والتقارير الفنية أن سخان المياه الكهربائي الذى كان موجودا في دورة المياه، تعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجي من أعلى لأسفل، وتشبع العزل الحرارى الموجود بين الهيكل الخارجي والوعاء الداخلي بالمياه ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلي
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اغتصاب (1)

المُشدد 5 سنوات لموظف خطف طفلة وهتك عرضها بالقوة

?قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة مُشرف جودة بإحدى مصانع إنتاج «الطباشير» بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 5049 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بخطف طفلة، بالكاد أتمت ربيعها التاسع، وهتك عرضها بالقوة، بعدما أوهمها بشراء ملابس جديدة لها بعلم والدتها.
محكمة عسكرية

تأجيل محاكمة 555 متهمًا بـ«ولاية سيناء» لـ2 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة إرهاب وقتل وتخريب في شمال سيناء، إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
hطفل البالوعة

«يا وجع القلب».. المشهد الأخير لـ«طفل البلاعة»

"يالا يا ياسين علشان هنروح النادي"، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب، إذ فارق الحياة على مرأى ومسمع أمه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بدون غطاء على بعد أمتار قليلة من بوابة نادي الطالبية، الواقع بشارع الهرم غربي محافظة الجيزة، تلك الواقعة التي أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ازاله-تعديات-الاراضى

رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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مجلس-الدولة

«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
تشكيل-عصابي-للتزوير

منح نفسه دكتوراه.. محاكمة مسئول بالتربية والتعليم

من أجل الترقية واكتساب لقب دكتور وزيادة مكافآته فى العمل، قرر مدير إدارة بالتربية والتعليم تزوير شهادة دكتوراه، لرفعة شأنه فى محل عمله، لكن أحد زملائه شك فى أمره، وتقدم ضده بشكوى طالب فيها بالتحقيق فى صحة الشهادة، وبالفعل تم إرسالها إلى مباحث التزييف والتزوير، الذين أكدوا بدورهم أن الشهادة مزورة، ولا صحة للأختام والتوقيعات المثبتة عليها، وتمت إحالة المدير إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير والاحتيال على جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحاكمة العاجلة لخروجه عن مقتضيات وأخلاق الواجب الوظيفي.
النيابة الإدارية

أهملوا لائحة فخربوا مصنعا.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة

مديرا مصنع تدوير قمامة، و3 رؤساء مدينة سابقين، ومديران إداريان أحدهما مشرف على المالية والآخر على الإنشاءات، تجاهلوا لائحة تشغيل المصنع الكائن بمحافظة دمياط، ما ترتبت عليه أعطال بمعدات المصنع، وهلاك مزروعات مشروع تشجير الطريق إلى المصنع، ما تسبب فى إهدار مبالغ مالية كبيرة، والإضرار بالمصلحة العامة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع الاتهام، وتحديد المسؤولين عنها السابق ذكرهم، وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمحاسبتهم في اتهامات الإخلال بواجبات مهام عملهم؛ ما تسبب فى خسائر مادية.
رشوة

رشوة.. إحالة مدير مكتب وزير التموين السابق للجنايات

أمر المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، بإحالة وليد هنيدى مدير مكتب وزير التموين السابق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بالكسب غير المشروع، ويقدر بسبعة ملايين ونصف المليون، استنادا إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، إذ حصل المتهم لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع جراء استغلال صفته الوظيفية، وتم الكشف عن ذلك بعد ضبط «هنيدي» فى قضية تقاضي رشوة نظير الإخلال بمقتضيات واجبه الوظيفي.
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