إحالة 19 مسؤولا للمحاكمة في جريمة صعق طبيبة المطرية

النيابة أهابت بالقائمين على قطاع الصحة أن يولوا الاهتمام والعناية بالأماكن المخصصة لسكن الأطباء وهيئات التمريض بشكل دوري ومستمر يطبق معايير السلامة والأمان

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 19 متهمًا من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتسببهم في وفاة طبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي يوم 13 أكتوبر الماضي، نتيجة صعقها بالكهرباء من سخان في أثناء الاستحمام، إذ أكد فحص الطب الشرعي أنها تعرضت لماس كهربائي تسبب في وفاتها، وتبين وجود فتحة دخول التيار الكهربائي من اليد اليمنى وخروجه من الساق اليسرى.

كشفت معاينة النيابة والتقارير الفنية أن سخان المياه الكهربائي الذى كان موجودا في دورة المياه، تعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجي من أعلى لأسفل، وتشبع العزل الحرارى الموجود بين الهيكل الخارجي والوعاء الداخلي بالمياه ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلي

كشفت معاينة النيابة والتقارير الفنية أن سخان المياه الكهربائي الذى كان موجودا في دورة المياه، تعلوه آثار صدأ شديد على هيئة خطوط غير منتظمة الشكل تشير إلى تسرب المياه للهيكل الخارجي من أعلى لأسفل، وتشبع العزل الحرارى الموجود بين الهيكل الخارجي والوعاء الداخلي بالمياه ووجود تآكل شديد بمعدن الوعاء الداخلي للسخان يسمح بتكوين ثقوب دقيقة تتسرب المياه من خلالها من الداخل إلى الخارج، وأنه بفحص شمعة السخان (heater) تبين وجود تراكمات أسلاك بكميات كبيرة وتسريب المياه داخل الأنابيب الخاصة به والمار بها التيار الكهربائي حال تشغيل السخان، وأنه يوجد فارق في الجهد بين شمعة السخان والأرض الجافة بمقدار نحو 92 فولت، وأنه عند تشغيله في ظل العيوب الفنية السابق بيانها تكون المياه المتدفقة منه والملامسة لجسد الطبيبة المتوفاة حاملة للجهد الكهربائي، ما يؤدى إلى حدوث صعق كهربائي لكل شخص يتلامس مع المياه المتدفقة.





تقرير اللجنة الفنية

وشهدت التحقيقات تشكيل لجنة فنية انتقلت إلى سكن الطبيبات بمقر مستشفى المطرية التعليمي للوقوف على الحالة الفنية والإنشائية للسكن المذكور برئاسة مدير الإدارة الهندسية بهيئة المستشفيات التعليمية وبعضوية عدد من المختصين بالهيئة المذكورة التي قدمت تقريرها للنيابة متضمنا أن المقر بالكامل يحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة شاملة وترميمات، وذلك في ما يتعلق بأعمال دهانات الحوائط والأسقف والنجارة والسباكة والكهرباء، وذلك لما لوحظ من تلف وتهالك واتساخ الحوائط والأسقف ووجود تسريب للمياه بها وكذا تهالك الأبواب والنوافذ الخشبية وضعف دائرة الإضاءة وأعمال الكهرباء وتلف الأسلاك الكهربائية ومفاتيح التشغيل، وأن دورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات والتي حدثت بها واقعة الوفاة، لحقها الكثير من العيوب والتلفيات.





كما كشفت اللجنة عن إهمال المسؤولين عن سكن الطبيبات بعدم تعيين أي مشرفة مسؤولة أو سجلات منتظمة لإثبات الطبيبات المقيمات والمترددات على السكن، ما سمح بوجود الطبيبة المتوفاة بالسكن بشكل غير قانوني رغم إخلاء طرفها من المستشفى عقب انتهاء تكليفها بالعمل في المستشفى مما يقارب ثلاثة شهور قبل الحادث بتاريخ 19 يوليو 2018.

المتهمون المحالون للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين للمحاكمة، يتصدرهم رئيس قسم شؤون المقر بمستشفى المطرية التعليمي، ومعاون مستشفى المطرية التعليمي، ومهندس بالإدارة الهندسية بذات المستشفى، وذلك لإهمالهم في أداء أعمالهم كل في حدود اختصاصه، ما ترتب عليه عدم اكتشاف تركيب واستخدام سخان المياه الكهربائي بدورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات بالمستشفى، وعدم تحققهم من مدى مطابقة ذلك السخان للمواصفات الفنية المطلوبة ودون اتخاذ إجراءات صيانته، ما ترتب عليه استخدامه من قبَل الطبيبات بالسكن رغم ما شابَه من عيوب فنية وبما أسهم في وفاة الطبيبة المذكورة صعقًا بالكهرباء في أثناء الاستحمام.

كما تضمن أمر الإحالة أعضاء لجنتي تأمين المنشآت الحكومية ولجنة السلامة والصحة المهنية بمستشفى المطرية التعليمي، وذلك لإهمالهم في أداء عملهم الموكولة إليهم بحكم عضوية تلك اللجان، وبما ترتب عليه عدم اكتشاف تركيب واستخدام سخان المياه الكهربائي بدورة المياه الملحقة بسكن الطبيبات بالمستشفى المذكورة دون التحقق من مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة، وكذا عدم اكتشاف ما لحق بمقر سكن الطبيبات محل التحقيق ودورة المياه الملحقة به من عيوب ظاهرة، ودون اتخاذ إجراءات صيانتهم، وتقاعسهم عن إبلاغ جهة الإدارة بالمستشفى بالعيوب الفنية التي لحقت بالسخان الكهربائي وبسكن الطبيبات لاتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة أو وقف استخدام السخان.



وشملت قائمة الاتهام نائبتي مدير المستشفى للشؤون المالية والإدارية والخدمات الحالية والسابقة، واللتان تقاعستا عن وضع قواعد لتنظيم عملية مبيت الطبيبات داخل السكن المخصص لهن بمقر مستشفى المطرية التعليمي، وإمساك سجل يُثبت به عملية مبيت وحضور وانصراف الطبيبات، وعدم تعيين مشرفة تكون مسؤولة عن هذا السجل للتأكد من أن كل الطبيبات اللائي يبتن بالسكن تتوافر فيهن الشروط اللازمة للمبيت سواء كن طبيبات مناوبات ومبيت بالمستشفى أو من الطبيبات المغتربات، مما ترتب عليه السماح بمبيت الطبيبة المتوفاة بالسكن المشار إليه يوم 13 أكتوبر رغم سابق إخلاء طرفها من المستشفى مما يقارب الثلاثة شهور قبل الحادث.

توصيات النيابة

وقالت هيئة النيابة الإدارية فى ختام التحقيقات إنه فى سبيل التحقيق في ما وقع من تجاوزات أدت إلى وقوع الحادث المؤسف، وجب التحقيق للتنقيب عن مواطن الخلل في المنشأة ككل ومحاسبة كل من قصر وأهمل في أداء واجبه الموكول له وصولًا لرسالتها في تحقيق العدالة الشاملة، وإزاء ما تكشف من تردي حالة سكن الطبيبات بالمستشفى وخطورته البالغة التي كان من شأنها أن فاضت روح الطبيبة المتوفاة إلى بارئها والذي كان يشكل مصدر خطورة داهمة كان لها أن تؤدي إلى خسائر أكبر وأكثر مما وقع بالفعل، فقد أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاع الصحة أن يولوا الاهتمام والعناية الواجبة والضرورية للأماكن المخصصة لسكن الأطباء وهيئات التمريض وبشكل دوري ومستمر يطبق معايير السلامة والأمان المعمول بها بما يسمح لهم أن يقوموا بواجبهم ورسالتهم السامية في ضوء ما يتكبدونه من أعباء جسام وما يبذلونه من جهد بالغ لإنقاذ حياة وصحة المواطنين.