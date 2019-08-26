جريمة

دبس رمان وصوص فاسد| التموين تتصدى لغش التجار بالجيزة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
مباحث التموين
مباحث التموين
على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
أسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 10 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وتضمنت
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ازاله-تعديات-الاراضى

رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
.رادار-مرور

«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حشيش

ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .
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مخبوزات

الخطر في قطعة باتيه.. مداهمة مصنع مخالف بالجيزة

جني المال ولا شيء سواه، البحث عن زيادة أرصدته البنكية بات حلما يسيطر على تفكيره بل وأفعاله، لم يدر بخلده أن إقدامه على مخالفة القانون معرضا حياة جمهور المستلهكين من المواطنين وذويهم سيحول حلمه إلى سراب، إذ عمد أحد الأشخاص لإنشاء مصنع لإنتاج "الباتيه" لم يهتم بمعايير السلامة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية التصنيع أو المنتج النهائي قبل طرحه للبيع، واضعا نصب عينه تحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كشفوا المستور.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
حملة-مرورية (3)

سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
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