ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

حشيش - أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين