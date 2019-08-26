جريمة

ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .
بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة  بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين
اقرأ المزيد
ازاله-تعديات-الاراضى

رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
.رادار-مرور

«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

دبس رمان وصوص فاسد| التموين تتصدى لغش التجار بالجيزة

على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
اقرأ المزيد من الأخبار
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 3 كيلو هيروين وحشيش و253 متهما بحملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام على مستوى المحافظة. أسفرت الحملة التى تمت بإشراف مدير الأمن اللواء طارق عجيز واللواء هشام سليم مدير المباحث، عن ضبط 20 متهماً بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو 3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش والهيروين وأقراص مخدرة متنوعة، وأسلحة بيضاء ونارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة، كما تم ضبط 233 هارباً من تنفيذ 6955 حكماً قضائياً.
هيروين

ليلة سقوط دولاب «المعلمة والصبي» لتجارة الهيروين

متابعة دقيقة على مدار الساعة يقوم بها رجال الأمن لإحباط صفقات ترويج المواد المخدرة، إذ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الاتجار في مخدر "الهيروين" وترويجه لعملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كل أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتى من بينها مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org