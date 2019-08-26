فالفيردي يشيد بعرض جريزمان أمام ريال بيتيس

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

أنطوان جريزمان

أشاد إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالعرض الذي قدمه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أمس الأحد، في فوز البارسا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما سجل جريزمان أول هدفين للبارسا بمهارة كبيرة، وقال فالفيردي في هذا الشأن: "يجب أن أعترف بأن اليوم كان مهما للغاية بالنسبة له، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق مؤخرًا، ومع ذلك تفاعل مع الموقف بصورة مثالية، فنزل كثيرًا إلى وسط الميدان لتقديم المساعدة، وترك بصمته. ندرك جيدا أنه إذا تراجع المهاجمون للخلف، فستكون لدينا دائما فرصة أفضل لتحقيق الانتصار".

وأضاف فالفيردي: "بالنسبة لنا، كان من الضروري السيطرة على مباراة لصالحنا، كنا جيدين للغاية بالفعل، تلقينا هدفًا من تمريرة ضربت خط دفاعنا، ولكننا أدركنا التعادل، وقلبنا الأمور تمامًا في شوط المباراة الثاني، وسجلنا الأهداف من فرص عديدة أتيحت لنا". وعن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة أمس، علق

وأضاف فالفيردي: "بالنسبة لنا، كان من الضروري السيطرة على مباراة لصالحنا، كنا جيدين للغاية بالفعل، تلقينا هدفًا من تمريرة ضربت خط دفاعنا، ولكننا أدركنا التعادل، وقلبنا الأمور تمامًا في شوط المباراة الثاني، وسجلنا الأهداف من فرص عديدة أتيحت لنا".



وعن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة أمس، علق فالفيردي: "لم يكن لديه شعور إيجابي، سبق أن صرحت بأنني لن أتعجل في تعافي أي لاعب من إصابة تعرض لها، وأردنا تفادي أي انتكاسة أخرى في حال مشاركته".



ويأمل فالفيردي في مشاركة ميسي في المباراة المقبلة أمام أوساسونا يوم السبت المقبل، وذلك بعد تحقيقه أول انتصار في الدوري أمس على ريال بيتيس، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.