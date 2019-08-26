«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

رادار

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1938 مخالفة نموذج 125، وشن 45 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 35 حملة على سيارات السرفيس، وتم تحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 83 مخالفة، كما تم حجز 29 دراجة نارية

كما تم تحرير 1938 مخالفة نموذج 125، وشن 45 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.



وشنت القوات 35 حملة على سيارات السرفيس، وتم تحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 83 مخالفة، كما تم حجز 29 دراجة نارية مخالفة "توك توك".



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.







