رياضة

جريزمان: قلدت ميسي وليبرون جيمس أمام ريال بيتيس

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
خطف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الأضواء أمس في فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، حيث سجل هدفين في أول ظهور له بقميص البارسا على ملعب الكامب نو، منهما هدف سجله جريزمان بعد استلام الكرة في الجانب الأيمن والدخول فى العمق وتسديدة كرة في الزاوية البعيدة، وعلق الفرنسي على هذا الهدف قائلًا: "شاهدت ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، وقلدته، الاحتفال؟ أحببت كثيرًا ما فعله ليبرون جيمس من قبل وحاولت تقليده أيضا"، ويأتي ذلك ردا من العملاق الكتالوني بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.
وأضاف جريزمان: "بعد الهزيمة (أمام بلباو)، أثيرت الكثير من التعليقات، وكان علينا العمل بقوة هذا الأسبوع، استيقظنا بعد الهدف الأول لريال بيتيس، ولعبنا بصورة جيدة في النهاية، من خلق الكثير من الفرص والاستمتاع بأنفسنا في أرض الملعب، وآمل أن نواصل على ذلك، حاولنا حقا اللعب بصورة جيدة أمام بلباو، وتطورنا
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لويس وصلاح‎

لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
الأهلى -واطلع برة (13)

صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

بوكيتينو يتمنى نهاية سوق الانتقالات

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عدم استقرار فريقه توتنهام مع استمرار موسم الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية، وخسر السبيرز أمس أمام نيوكاسل بهدف نظيف على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من استحواذ الفريق اللندني على الكرة الذي وصل إلى 80%، ومع الشكوك التي تحوم حول مستقبل نجم الفريق كريستيان إيريكسين الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس، يرى بوكيتينو أنه سيكون الشخص الأسعد عند نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل.
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جريزمان‎ (2)

فالفيردي يشيد بعرض جريزمان أمام ريال بيتيس

أشاد إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالعرض الذي قدمه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أمس الأحد، في فوز البارسا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما سجل جريزمان أول هدفين للبارسا بمهارة كبيرة، وقال فالفيردي في هذا الشأن: "يجب أن أعترف بأن اليوم كان مهما للغاية بالنسبة له، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق مؤخرًا، ومع ذلك تفاعل مع الموقف بصورة مثالية، فنزل كثيرًا إلى وسط الميدان لتقديم المساعدة، وترك بصمته. ندرك جيدا أنه إذا تراجع المهاجمون للخلف، فستكون لدينا دائما فرصة أفضل لتحقيق الانتصار".
برشلونة‎

برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.
برشلونة - ريال بيتيس‎

بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
ميسى

ريال بيتيس عن عودة ميسي للتدريب: «لا تتعجل يا ليو»

عاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسبانى للتدريبات مرة أخرى وذلك بعد إصابة منعته من المشاركة فى أولى مباريات برشلونة الإسبانى أمام فريق أتليتك بيلباو والتي خسرها برشلونة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهم خلال الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا). وأعلن برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن عودة البرغوث الأرجنتينى، حيث تم نشر صورة له فى التدريبات الجماعية مع تعليق: "أهلا بك فى التدريبات الجماعية".
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