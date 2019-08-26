جريزمان: قلدت ميسي وليبرون جيمس أمام ريال بيتيس

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

أنطوان جريزمان

خطف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الأضواء أمس في فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، حيث سجل هدفين في أول ظهور له بقميص البارسا على ملعب الكامب نو، منهما هدف سجله جريزمان بعد استلام الكرة في الجانب الأيمن والدخول فى العمق وتسديدة كرة في الزاوية البعيدة، وعلق الفرنسي على هذا الهدف قائلًا: "شاهدت ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، وقلدته، الاحتفال؟ أحببت كثيرًا ما فعله ليبرون جيمس من قبل وحاولت تقليده أيضا"، ويأتي ذلك ردا من العملاق الكتالوني بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.

وأضاف جريزمان: "بعد الهزيمة (أمام بلباو)، أثيرت الكثير من التعليقات، وكان علينا العمل بقوة هذا الأسبوع، استيقظنا بعد الهدف الأول لريال بيتيس، ولعبنا بصورة جيدة في النهاية، من خلق الكثير من الفرص والاستمتاع بأنفسنا في أرض الملعب، وآمل أن نواصل على ذلك، حاولنا حقا اللعب بصورة جيدة أمام بلباو، وتطورنا

وأضاف جريزمان: "بعد الهزيمة (أمام بلباو)، أثيرت الكثير من التعليقات، وكان علينا العمل بقوة هذا الأسبوع، استيقظنا بعد الهدف الأول لريال بيتيس، ولعبنا بصورة جيدة في النهاية، من خلق الكثير من الفرص والاستمتاع بأنفسنا في أرض الملعب، وآمل أن نواصل على ذلك، حاولنا حقا اللعب بصورة جيدة أمام بلباو، وتطورنا الآن، وهناك المزيد من التفاصيل التي سنعمل عليها".



وعن الغيابات التي ضربت الفريق وأبرزها غياب ليونيل ميسي، علق جريزمان: "في النهاية، عندما يغيب لاعبون مهمون، يجب على الفريق النهوض كما فعلنا اليوم، لا يمكنني فعل ذلك وحدي، فإذا سجلت هدفًا أو صنعت آخر، فهذا بفضل زملائي، نحن فريق".



وتابع: "من الرائع عندما تتعرض للغيابات أن يظهر لاعبون آخرون للرد".