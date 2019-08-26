رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
حملة لإزالة حالات التعدي
حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
واستهدفت إحدى الحملات قطاع أكتوبر، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية.
وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار الباعة المتجولين بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
ومن
واستهدفت إحدى الحملات قطاع أكتوبر، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية.
وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار الباعة المتجولين بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
ومن أبرز النتائج إزالة 322 حالة تعدّ متنوعة على الطريق، ورفع 16 لافتة إعلانية بدون ترخيص، وحجز 14 "توك توك" وتحرير 106 حالات سحب متنوعة، و91 كلبشا، وتحرير 135 مخالفة نموذج 125 المروري، وشن 20 حملة على سيارات السرفيس.
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