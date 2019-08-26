سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

روبي

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.

ويلقى مسلسل "رمضان كريم" الضوء على كثير من المشكلات الاجتماعية التي تواجه السواد الأعظم من الشعب، خصوصا ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتمثل ذلك في أكثر من مشهد كان بطله الفنان سيد رجب والفنانة ريهام عبد الغفور وسلوى عثمان، عندما ذهبوا لشراء بعض الأجهزة الكهربائية من بعض المحلات، وفوجئوا بوضع رقم أكبر من