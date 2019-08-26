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سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
روبي
روبي
يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.
ويلقى مسلسل "رمضان كريم" الضوء على كثير من المشكلات الاجتماعية التي تواجه السواد الأعظم من الشعب، خصوصا ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتمثل ذلك في أكثر من مشهد كان بطله الفنان سيد رجب والفنانة ريهام عبد الغفور وسلوى عثمان، عندما ذهبوا لشراء بعض الأجهزة الكهربائية من بعض المحلات، وفوجئوا بوضع رقم أكبر من
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إعلان نتيجة التحقيقات مع ريهام سعيد الأسبوع المقبل

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد. جاءت التحقيقات بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كل الجوانب المتعلقة بالشكوى.
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رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

16 عرضا مجانيا.. فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم الأحد، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى "أبناء قابيل" بقاعة سيد درويش، إخراج إسلام تمام، وبمسرح البالون عرض "سيرة حب" لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض "أبو كلبش"، ومسرحية "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي، وعلى مسرح متربول تُعرض "السنافر"، وفي قاعة زكى طليمات تعرض "صدى الصمت"، وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض "سمكمكينو".
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«هتجوز تاني» لبوسي ومحمود الليثي تتصدر «يوتيوب»

تصدرت أغنية «هتجوز تاني» للفنانين بوسي ومحمود الليثي، تريند موقع «يوتيوب» في مصر، محققةً مليونا و17 ألفا و332 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «أنت حبيبي وبس» الذى سيتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل. والفيلم من بطولتهما، وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد بدري، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني، وتدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى "سيكو" يتزوج "نغم" من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة.
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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
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إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
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