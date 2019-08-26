بوكيتينو يتمنى نهاية سوق الانتقالات

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

ماوريسيو بوكيتينو

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عدم استقرار فريقه توتنهام مع استمرار موسم الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية، وخسر السبيرز أمس أمام نيوكاسل بهدف نظيف على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من استحواذ الفريق اللندني على الكرة الذي وصل إلى 80%، ومع الشكوك التي تحوم حول مستقبل نجم الفريق كريستيان إيريكسين الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس، يرى بوكيتينو أنه سيكون الشخص الأسعد عند نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقال بوكيتينو، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "لا أستطيع إيجاد الأعذار بسبب استمرار سوق الانتقالات، هذا ليس مبررا للمستوى، والنتيجة التي خرجنا بها، ولكن نشعر بعدم الاستقرار لأسباب مختلفة تتعلق بظروف شخصية لبعض اللاعبين. بالطبع سأشعر بالسعادة بعد 10 أيام عند انتهاء موسم الانتقالات، إذ سنعرف

وقال بوكيتينو، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "لا أستطيع إيجاد الأعذار بسبب استمرار سوق الانتقالات، هذا ليس مبررا للمستوى، والنتيجة التي خرجنا بها، ولكن نشعر بعدم الاستقرار لأسباب مختلفة تتعلق بظروف شخصية لبعض اللاعبين. بالطبع سأشعر بالسعادة بعد 10 أيام عند انتهاء موسم الانتقالات، إذ سنعرف جيدا اللاعبين الموجودين معنا حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير".



وعن تأثره بعدم مشاركة إيريكسين: "دائما أقول إنه عندما تخسر مباراة، يتحول اللاعب الذي لم يشارك في اللقاء إلى اللاعب الأفضل، مع إيريكسين ربحنا وخسرنا الكثير من المباريات، وإذا ربحنا اليوم، لم نكن لنتحدث عن لاعب لم يشارك".



وتابع: "أشعر بالإحباط، لا أجد مبررا لهذا المستوى، لم نقدم ما هو متوقع منا، نعم، استحوذنا على الكرة، ولكن لم نخلق الفرص، لم نتمكن من اختراق دفاعاتهم".