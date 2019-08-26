رياضة

بوكيتينو يتمنى نهاية سوق الانتقالات

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عدم استقرار فريقه توتنهام مع استمرار موسم الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية، وخسر السبيرز أمس أمام نيوكاسل بهدف نظيف على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من استحواذ الفريق اللندني على الكرة الذي وصل إلى 80%، ومع الشكوك التي تحوم حول مستقبل نجم الفريق كريستيان إيريكسين الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس، يرى بوكيتينو أنه سيكون الشخص الأسعد عند نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل.
وقال بوكيتينو، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "لا أستطيع إيجاد الأعذار بسبب استمرار سوق الانتقالات، هذا ليس مبررا للمستوى، والنتيجة التي خرجنا بها، ولكن نشعر بعدم الاستقرار لأسباب مختلفة تتعلق بظروف شخصية لبعض اللاعبين. بالطبع سأشعر بالسعادة بعد 10 أيام عند انتهاء موسم الانتقالات، إذ سنعرف
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لويس وصلاح‎

لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
الأهلى -واطلع برة (13)

صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:
برشلونة‎

جريزمان: قلدت ميسي وليبرون جيمس أمام ريال بيتيس

خطف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الأضواء أمس في فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، حيث سجل هدفين في أول ظهور له بقميص البارسا على ملعب الكامب نو، منهما هدف سجله جريزمان بعد استلام الكرة في الجانب الأيمن والدخول فى العمق وتسديدة كرة في الزاوية البعيدة، وعلق الفرنسي على هذا الهدف قائلًا: "شاهدت ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، وقلدته، الاحتفال؟ أحببت كثيرًا ما فعله ليبرون جيمس من قبل وحاولت تقليده أيضا"، ويأتي ذلك ردا من العملاق الكتالوني بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.
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توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يسقط في عقر داره أمام نيوكاسل في البريميرليج

سقط فريق توتنهام للمرة الأولى أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «توتنهام هوتسبر» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. سجل اللاعب جويلينتون، هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، من تمريرة للغاني كريستيان أتسو، سددها على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، معلنا تقدم فريقه بنتيجة 1- 0 قبل أن ينتهي الشوط الأول دون أي جديد.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

جوارديولا: نستطيع تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، يثبت قدرة فريقه على تقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي، وانتهت مباراة السيتي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم إلغاء هدف للسيتي في الدقائق الأخيرة للاعب جابريل خيسوس بعد تدخل الـVAR، وقال بيب في هذا الشأن: "الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام أظهرت قدرتنا على تقديم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي، فلم نقدم مباريات كثيرة مميزة الموسم الماضي مثل ذلك اللقاء، حتى الفوز على تشيلسي بنتيجة 6-0، لم نقدم خلاله ما قدمناه أمام السبيرز بالتسديد على المرمى 30 كرة".
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو: أنا لست كميائيا.. ولوسيلسو غير مستعد

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى عن مدى جاهزية لو سيلسو المنضم حديثا لصفوف السبيرز للمشاركة فى مباريات توتنهام المقبلة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتى ستقام على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وقال بوكيتينو:" لو سيلسيو يتدرب بشكل جيد لكن ليس مستعدا بعد للمشاركة، اللاعب كان فى إجازة طويلة بعد مشاركته فى بطولة كوبا أمريكا، لم يتدرب كثيرا وما زال يحتاج للكثير من الوقت".
إريكسن ‎

قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
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