هل تشارك نيللي كريم في «البعض لا يذهب للمأذون»؟

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

نيللي كريم

دخل القائمون على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" في مفاوضات مع النجمة نيللي كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، وينتظر صناع الفيلم قرار نيللي كريم النهائي بعد إبداء موافقتها على المشاركة بشكل مبدئي، خاصة بعد نجاحها الكبير مع كريم عبد العزيز في فيلم "الفيل الأزرق" بجزأيه الأول والثاني. ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبد العزيز، ويتم الاستقرار على فريق العمل بالكامل، الشهر المقبل، استعدادا لانطلاق التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.

واقترب السيناريست أيمن وتار من الانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، إذ يعمل على التعديلات الأخيرة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم في البداية، ثم يدخل صُناع العمل للتصوير داخل البلاتوهات. ويشارك في بطولة "البعض لا يذهب للمأذون" كل من النجوم "بيومي فؤاد ومحمود حميدة وماجد الكدواني"،