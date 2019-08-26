صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

الأهلي

بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:

الأهلي (مصر) × كانو سبورت (غينيا الاستوائية) الزمالك (مصر) × جينيراسيون فوت (السنغال) اتحاد العاصمة (الجزائر) × جور ماهيا (كينيا) إيلكت سبور (تشاد) × الترجي (تونس) الهلال (السودان) × إنييمبا (نيجيريا) كارا (توجو) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) نواذيبو (موريتانيا)

الأهلي (مصر) × كانو سبورت (غينيا الاستوائية)



الزمالك (مصر) × جينيراسيون فوت (السنغال)



اتحاد العاصمة (الجزائر) × جور ماهيا (كينيا)



إيلكت سبور (تشاد) × الترجي (تونس)



الهلال (السودان) × إنييمبا (نيجيريا)



كارا (توجو) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)



نواذيبو (موريتانيا) × الوداد البيضاوي (المغرب)



بترو أتلتيكو (أنجولا) × كامبالا سيتي (أوغندا)



كوت دور (سيشيل) × صن داونز (جنوب إفريقيا)



الرجاء البيضاوي (المغرب) × النصر (ليبيا)



شبيبة القبائل (الجزائر) × هورويا (غينيا)



النجم الساحلي (تونس) × أشانتي كوتوكو (غانا)



زيسكو (زامبيا) × يانج أفريكانز (تنزانيا)



بلاتينوم (زيمبابوي) × دي سونجو (موزمبيق)



بريميرو دي أجوستو (أنجولا) × جرين إيجلز (زامبيا)



فوسا جونيور (مدغشقر) × تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)