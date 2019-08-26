رياضة

صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
الأهلي
الأهلي
بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:
الأهلي (مصر) × كانو سبورت (غينيا الاستوائية) الزمالك (مصر) × جينيراسيون فوت (السنغال) اتحاد العاصمة (الجزائر) × جور ماهيا (كينيا) إيلكت سبور (تشاد) × الترجي (تونس) الهلال (السودان) × إنييمبا (نيجيريا) كارا (توجو) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) نواذيبو (موريتانيا)
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لويس وصلاح‎

لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

بوكيتينو يتمنى نهاية سوق الانتقالات

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عدم استقرار فريقه توتنهام مع استمرار موسم الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية، وخسر السبيرز أمس أمام نيوكاسل بهدف نظيف على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على الرغم من استحواذ الفريق اللندني على الكرة الذي وصل إلى 80%، ومع الشكوك التي تحوم حول مستقبل نجم الفريق كريستيان إيريكسين الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أمس، يرى بوكيتينو أنه سيكون الشخص الأسعد عند نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل.
برشلونة‎

جريزمان: قلدت ميسي وليبرون جيمس أمام ريال بيتيس

خطف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الأضواء أمس في فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، حيث سجل هدفين في أول ظهور له بقميص البارسا على ملعب الكامب نو، منهما هدف سجله جريزمان بعد استلام الكرة في الجانب الأيمن والدخول فى العمق وتسديدة كرة في الزاوية البعيدة، وعلق الفرنسي على هذا الهدف قائلًا: "شاهدت ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، وقلدته، الاحتفال؟ أحببت كثيرًا ما فعله ليبرون جيمس من قبل وحاولت تقليده أيضا"، ويأتي ذلك ردا من العملاق الكتالوني بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.
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الأهلى -واطلع برة (4)

الطيب: فوز الأهلي بشرة خير للفوز بالتاسعة بشرط

علق المعلق الكروي أحمد الطيب على فوز الأهلي التاريخي على نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان، بـ9 أهداف نظيفة، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري ابطال إفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقال: «فوز الأهلى بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة». وتأهل فريق الأهلى لدور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بعد الفوز التاريخي الذي حققه بنتيجة 9- صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى دور الـ64 من البطولة الإفريقية.
رامي-ربيعة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان، التي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف نظيفة، وأقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه، بعدما غادر ملعب اللقاء، في الدقيقة 28 وشارك أيمن أشرف بدلًا منه.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
مران-الأهلي‎ (2)

أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
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