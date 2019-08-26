لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

ديفيد لويز

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".

وأضاف لويز، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "الأمر مشابه كثيرًا للوضع الذي مررت به في الأندية السابقة، الأمر ليس سهلا، وتمر ببعض اللحظات الصعبة". وتابع: "سأحاول تقديم أفضل ما لديّ في كل يوم، ومساعدة الجميع على الإيمان، فهذا الفريق يجب أن يؤمن كثيرًا بإمكانياته، كرة القدم تنتمي للنهايات، لا

وأضاف لويز، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "الأمر مشابه كثيرًا للوضع الذي مررت به في الأندية السابقة، الأمر ليس سهلا، وتمر ببعض اللحظات الصعبة".



وتابع: "سأحاول تقديم أفضل ما لديّ في كل يوم، ومساعدة الجميع على الإيمان، فهذا الفريق يجب أن يؤمن كثيرًا بإمكانياته، كرة القدم تنتمي للنهايات، لا البداية، وعلينا القتال حتى النهاية".



وأضاف: "نشعر ببعض الإحباط بعد خسارة ليفربول، ولكن يجب أن نتحلى بالذكاء والنضج، لفهم أننا قدمنا الكثير من الأمور الجيدة، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو 3 أهداف قبل أن يسجلوا هم أهدافهم".



وواصل: "من الصعب اللعب في ملعب ليفربول، ليس هناك الكثير من الفرق التي ستذهب إلى هناك وتخرج بالنقاط، من المهم التفكير في الأمور الإيجابية، والتفكير في المستقبل".

