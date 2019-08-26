رياضة

لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
ديفيد لويز
ديفيد لويز
يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
وأضاف لويز، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "الأمر مشابه كثيرًا للوضع الذي مررت به في الأندية السابقة، الأمر ليس سهلا، وتمر ببعض اللحظات الصعبة". وتابع: "سأحاول تقديم أفضل ما لديّ في كل يوم، ومساعدة الجميع على الإيمان، فهذا الفريق يجب أن يؤمن كثيرًا بإمكانياته، كرة القدم تنتمي للنهايات، لا
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
تشامبرلين

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
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