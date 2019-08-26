صحف سعودية: إسرائيل تضرب إيران بسوريا ولبنان والعراق

الصحف أبرزت توعد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لإسرائيل بأنها «إذا قتلت أيا من إخواننا في سوريا»، سيرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعا

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

تصدرت الضربات الإسرائيلية لعدد من الدول مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وسلطت الضوء على الشأن اليمني وتطورات قمة الدول السبع وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إسرائيل شنت سلسلة هجمات في العراق وسوريا ولبنان، استبقت لتوجيه ضربات لها بأن قصفت تلك المواقع أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جولة أمنية في الشمال: "استبقناهم، وأحبطنا هذه العمليات الإرهابية الخطيرة".

من جهتها، اتخذت الحكومة اللبنانية قرار المواجهة الدبلوماسية، ردا على اختراق طائرتين مسيرتين إسرائيليتين للضاحية الجنوبية لبيروت، صباح أمس. سقطت الأولى، وانفجرت الثانية قرب مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله. وتحت عنوان "إسرائيل تنتهك سيادة لبنان"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن لبنان استنكر أمس الأحد، حادثة

من جهتها، اتخذت الحكومة اللبنانية قرار المواجهة الدبلوماسية، ردا على اختراق طائرتين مسيرتين إسرائيليتين للضاحية الجنوبية لبيروت، صباح أمس. سقطت الأولى، وانفجرت الثانية قرب مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله.





وتحت عنوان "إسرائيل تنتهك سيادة لبنان"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن لبنان استنكر أمس الأحد، حادثة سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعا المجتمع الدولي لحماية قرار مجلس الأمن 1701.

وسارعت الخارجية اللبنانية إلى التقدم بشكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وأعطى وزير الخارجية جبران باسيل تعليماته للمندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لإدانة هذا الخرق الخطير للسيادة اللبنانية.

وكثف الجيش الإسرائيلي حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة.





وأشارت صحيفة "الحياة" إلى توعد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، لإسرائيل بأنها "إذا قتلت أيا من إخواننا في سوريا، سنرد على هذا القتل في لبنان وليس في مزارع شبعا"، في خطابه أمس بعد ساعات من غارات إسرائيلية على مواقع للحزب في سوريا فجر أمس، وانفجار سببه سقوط طائرة مسيّرة أكد أنها إسرائيلية، على مبنى يقع فيه مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" في حي معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد أن كانت سقطت طائرة مسيرة للاستطلاع في المنطقة المذكورة.



وأكدت مصادر المعلومات إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة جراء الانفجار، وأعلن نصر الله اسمي قياديين من الحزب قتلا في الغارات على سوريا، ولفت قوله: "إننا سنرد في لبنان"، بدلا من استخدام عبارة من لبنان، ما دفع النائب السابق فارس سعيد إلى التساؤل على "تويتر": "أين في لبنان؟".



وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكد أن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، هو اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701.



وقال الحريري في بيان له الأحد إنه "سيبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، لا سيما أن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر".



وبالانتقال إلى قمة السبع، وتحت عنوان "ظريف في بياريتز لخفض التصعيد مع أمريكا"، أفادت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حل لساعات قليلة أمس في بياريتز بفرنسا حيث انعقدت قمة "مجموعة السبع" بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاءت زيارته لتقييم الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى خفض التصعيد في التوتر بين أمريكا وإيران.



وبينما نفى البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب كان على اطلاع مسبق بدعوة ظريف إلى بياريتز، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها تمت بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

مضيفة أن المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني التي شارك فيها مستشارون دبلوماسيون ألمان وبريطانيون كانت إيجابية وستستمر.



وتناولت "الشرق الأوسط" إعلان قيادة قوات التحالف المشتركة لدعم اليمن، مساء أمس، عن اعتراض 6 صواريخ باليستية وتدميرها بعد أن أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة، تجاه مدينة جازان جنوب السعودية.





وأشارت "الجزيرة" إلى تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بإسقاط قوات التحالف طائرة بدون طيار (مسيرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (من محافظة الجوف اليمنية) باتجاه المملكة.

وأكد العقيد المالكي أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

صحيفة "سبق" كشفت عن بيان سعودي- إماراتي بشأن اليمن، حيث صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بيان مشترك جاء فيه:



تابعت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة عدن، بتاريخ 6 من ذي الحجة 1440هـ، وما تلا ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي أبين، وشبوة، في وقت رحبت فيه الحكومة اليمنية والأطراف التي نشب بينها النزاع بالوقف الفوري لإطلاق النار وقيامها بتسليم المقار المدنية في عدن للحكومة الشرعية تحت إشراف قوات التحالف والترحيب بدعوة المملكة للحوار في جدة.

وأكد الجانبان استمرار جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية كافة، بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.

وتحت عنوان "شرطة هونج كونج تشهر السلاح بوجه المحتجين"، كشفت "الشرق الأوسط" عن استخدام الشرطة في هونج كونج أمس للمرة الأولى خراطيم المياه لتفريق المحتجين المطالبين بالديمقراطية، وقد شهدت المواجهات إطلاق شرطي واحد على الأقل النار، وذلك في تصعيد للاحتجاجات التي تهز المدينة منذ نحو ثلاثة أشهر.



وبعد الظهر تخللت المظاهرة في منطقة تسيون وان مواجهات عنيفة بين المحتجين وأفراد الشرطة الذين حاصرهم مرارا شبان ملثمون يحملون العصي، وقاموا برشقهم بالحجارة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، استدعى الأمر في مرحلة معينة سحب رجال الشرطة لأسلحتهم. وقال مفوض الشرطة ليونغ كووك وين، إنه تبلغ بأن شرطيا أطلق النار، وإنه كان يرتدي زيه الرسمي.

ولم يتضح هدف الشرطي، لكنها أول حادثة إطلاق نار منذ بدء الحركة الاحتجاجية قبل ثلاثة أشهر.