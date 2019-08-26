رياضة

بول بوجبا يهاجم العنصرية بتغريدة جديدة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
طالب النجم الفرنسي بول بوجبا بضرورة محاربة العنصرية من أجل الجيل القادم، وتعرض بوجبا وزميله في مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، لهجوم عنصري بعد إهدارهما ركلتي جزاء، الأسبوع الماضي، في الدوري الإنجليزي، ويجري مسؤولو مانشستر يونايتد محادثات في الوقت الحالي مع المسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى حل لوقف تلك العنصرية، وكتب بوجبا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عانى أجدادي وآبائي من أجل أن يتمتع جيلي الحالي بالحرية سواء في العمل أو ركوب الحافلة وصولا إلى لعب كرة القدم".
وأرفق بوجبا تغريدته بصورة له تحمل نجله ومن خلفه صورة لأبيه وصورة أخرى للناشط الحقوقي الشهير مارتن لوثر كينج، وأضاف الفرنسي: "الإهانات العنصرية لا تعبر سوى عن الجهل، ولا تزيدني إلا قوة وتحفزني أكثر من أجل القتال للجيل القادم". وأكد المسؤولون عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفعهم درجة اليقظة والتفاعل
اقرأ المزيد
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
جهاد-جريشة-يتفقد-الملعب-برفقة-نجله‎ (7)

استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
كلوب (1)

يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
اقرأ المزيد من الأخبار
بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
بول بوجبا

مدرب إنجليزي يطلق مباردة لمقاطعة "السوشيال ميديا"

أطلق فيل نيفيل، مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات، دعوة لجميع المنتمين للعبة كرة القدم، لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، لمدة 6 أشهر وذلك لإرسال رسالة قوية، ردا على الزيادة الملحوظة فى معدلات الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعبون عبر تلك المواقع. ويعد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد آخر ضحايا العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون 1-1 والتى أقيمت أمس فى إطار الأسبوع الثانى من البريميرليج.
بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
تشيلسي

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org