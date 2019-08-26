بول بوجبا يهاجم العنصرية بتغريدة جديدة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

بول بوجبا

طالب النجم الفرنسي بول بوجبا بضرورة محاربة العنصرية من أجل الجيل القادم، وتعرض بوجبا وزميله في مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، لهجوم عنصري بعد إهدارهما ركلتي جزاء، الأسبوع الماضي، في الدوري الإنجليزي، ويجري مسؤولو مانشستر يونايتد محادثات في الوقت الحالي مع المسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى حل لوقف تلك العنصرية، وكتب بوجبا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عانى أجدادي وآبائي من أجل أن يتمتع جيلي الحالي بالحرية سواء في العمل أو ركوب الحافلة وصولا إلى لعب كرة القدم".

وأرفق بوجبا تغريدته بصورة له تحمل نجله ومن خلفه صورة لأبيه وصورة أخرى للناشط الحقوقي الشهير مارتن لوثر كينج، وأضاف الفرنسي: "الإهانات العنصرية لا تعبر سوى عن الجهل، ولا تزيدني إلا قوة وتحفزني أكثر من أجل القتال للجيل القادم". وأكد المسؤولون عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفعهم درجة اليقظة والتفاعل

وأرفق بوجبا تغريدته بصورة له تحمل نجله ومن خلفه صورة لأبيه وصورة أخرى للناشط الحقوقي الشهير مارتن لوثر كينج، وأضاف الفرنسي: "الإهانات العنصرية لا تعبر سوى عن الجهل، ولا تزيدني إلا قوة وتحفزني أكثر من أجل القتال للجيل القادم".



وأكد المسؤولون عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفعهم درجة اليقظة والتفاعل السريع مع أي منشورات تتعلق بالعنصرية، مؤكدين زيادة عدد إيقاف الحسابات بداية من العام المقبل.



وتم إيقاف قرابة 100 ألف حساب في الفترة ما بين شهري يناير ومارس هذا العام، في غضون 24 ساعة فقط بعد تلقي شكاوى عنهم.



يذكر أن بوجبا وراشفورد ليسا اللاعبين الوحيدين اللذين تعرضا للعنصرية في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرض لها أيضا مهاجم تشيلسي تاماي أبراهام، ولاعب ريدينج يوكو ميتي.