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أسبوع الحسم.. التموين تبدأ فرز تظلمات حذف المواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم فحص تظلمات المواطنين للحذف من بطاقات التموين وفقًا لضوابط المرحلة الرابعة من استحقاق الدعم السلعي
تحرير:أسماء فتحى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلم من الحذف من بطاقات التموين، وذلك بعد فتحه لنحو شهر كامل بعد الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة للحذف والتى أطلق عليها "الاستحقاق"، وشملت 4 مراحل متصلة ومتتابعة واشتملت على عدد من الضوابط والمعايير التى يحصل المواطن بموجبها على الدعم التمويني، وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمى لها أنها أخطرت المواطنين بالمشكلات والبنود التى تم حذفهم وفقا لها، ثم تبدأ بعد ذلك الحذف النهائى بدايةً من 1 سبتمبر المقبل بعد انتهاء مهلة نظر التظلمات المقدمة.
"التحرير" بدورها رصدت أبرز مشكلات المواطنين التى تم إرفاق تظلمات بشأنها قُدمت لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى من خلال الموقع الذى تم تخصيصه لتلقي التظلمات. اقرأ أيضا: حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين امتلاك سيارة ليس رفاهية سالم عدلى، أحد المواطنين، أكد
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تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وزير-التموين-يضع-حجر-اساس-أول-منطقة-لوجيستيه-بالصعيد-في-قنا (1)

25 فدانا.. تفاصيل إنشاء أول منطقة تجارية بالصعيد (فيديو وصور)

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بقرية الترامسة بقنا، اليوم، وهى الأولى على مستوى الصعيد. جاء ذلك بحضور محافظ قنا عبدالحميد الهجان، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات. وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عاملا رئيسا فى خفض أسعار السلع لما لها من دور مهم في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.
بطاقات-تموينية

تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
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