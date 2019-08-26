أسبوع الحسم.. التموين تبدأ فرز تظلمات حذف المواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم فحص تظلمات المواطنين للحذف من بطاقات التموين وفقًا لضوابط المرحلة الرابعة من استحقاق الدعم السلعي

تحرير:أسماء فتحى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلم من الحذف من بطاقات التموين، وذلك بعد فتحه لنحو شهر كامل بعد الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة للحذف والتى أطلق عليها "الاستحقاق"، وشملت 4 مراحل متصلة ومتتابعة واشتملت على عدد من الضوابط والمعايير التى يحصل المواطن بموجبها على الدعم التمويني، وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمى لها أنها أخطرت المواطنين بالمشكلات والبنود التى تم حذفهم وفقا لها، ثم تبدأ بعد ذلك الحذف النهائى بدايةً من 1 سبتمبر المقبل بعد انتهاء مهلة نظر التظلمات المقدمة.

"التحرير" بدورها رصدت أبرز مشكلات المواطنين التى تم إرفاق تظلمات بشأنها قُدمت لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى من خلال الموقع الذى تم تخصيصه لتلقي التظلمات. اقرأ أيضا: حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين امتلاك سيارة ليس رفاهية سالم عدلى، أحد المواطنين، أكد

"التحرير" بدورها رصدت أبرز مشكلات المواطنين التى تم إرفاق تظلمات بشأنها قُدمت لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى من خلال الموقع الذى تم تخصيصه لتلقي التظلمات.

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امتلاك سيارة ليس رفاهية

سالم عدلى، أحد المواطنين، أكد أنه قدم تظلما لوزارة التموين لأنه يمتلك سيارة موديل 2014، مؤكدًا أن السيارة ليست رفاهية فهو على سبيل المثال اشتراها بالتقسيط نظرا لأن احتياجات أسرته تقتضي توافر سيارة بالمنزل.

وأضاف عدلى قائلا: "البنزين غلى واللى عنده سيارة بيصرف عليها قد اللى بيركب مواصلات مش إنسان مرفه ولا حاجة، والسيارة في كل دول العالم تعد أحد أساسيات الحياة".

بينما لفتت زينب منصور إلى أنها فوجئت بإيقاف بطاقة أسرتها التموينية لأن لها أختا تمتلك سيارة، مؤكدة أن شقيقتها تعمل بشركة سياحة وتم توفير سيارة لها لدواعى عملها وأرسلت جميع الأوراق اللازمة لإثبات ذلك منذ أكثر من شهر، إلا أنها حتى الآن لم تتلقَّ ردا حول تظلم شقيقتها قائلة: "المفروض يحذفوا أختى مش يوقفوا البطاقة، خاصة أن عدد أفراد الأسرة 6، ومن المؤكد أنهم يحتاجون لحصتهم من الدعم".

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الكهرباء: تسوية مرتقبة للمنازل المكونة من أكثر من طابق على عداد واحد

فوزى جميل، أحد سكان محافظة الجيزة، أكد أن بطاقته التموينية تم إيقافها نتيجة استهلاك الكهرباء، وأن لديه منزلا يتكون من أربعة طوابق والعداد كما جرت عليه العادة باسم رب الأسرة، معتبرا أن استهلاك الكهرباء يجب ألا يكون مؤشرا على الثراء من عدمه، خاصة مع طبيعة تكوين القرى والنجوع بمصر التى تختلف عن طبيعة وشكل الدول الأخرى، وفى حال الاستمرار فى حذف المواطنين لهذا السبب يجب أن تتدخل الكهرباء لتسوية أوضاع المواطنين جميعهم.

ولفت جميل إلى أن الأزمة هنا مزدوجة فصاحب استهلاك الكهرباء المرتفع يدفع ثمنه للدولة ولا يجوز محاسبته عنه بأثر رجعى، خاصة أن شهرا واحدا لا يكفى لتوفيق الأوضاع في ظل الروتين القائم لدى الجهات الحكومية.

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مصاريف المدارس.. التعليم ليس رفاهية والبعض يحرم نفسه لتوفيره

سميرة المحمدى، مواطنة قدمت تظلما بشأن مدارس أبنائها، مؤكدة أنها عانت كثيرا من نتاج تعليمها الحكومى وعدم مواكبته لسوق العمل المحلية والعالمية فقررت أن تدخر كل أموالها للإنفاق على تعليم أبنائها، وفوجئت باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية هذا العبء "رفاهية" وتم إيقاف بطاقتها التموينية.

وأضافت سميرة المحمدى أنها قدمت تظلما بشكواها وتنتظر ردا معتبرة أن على الدولة أن تدعم من يخرجون لها جيلا قادرا على المساهمة فى التطور والإضافة إلى المجتمع، خاصة إذا كانت لا توفر بديلا تعليميا مؤهلا لسوق العمل بدلا من اعتبار الأسر التى تنفق وتستثمر فى أبنائها من "أصحاب الذوات" المرفهين.

وزارة التموين: أسبوع على حسم غير المستحقين

اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن الوزارة تنظر فى جميع طلبات التظلم خلال الأسبوع الجاري على أن يتم الإعلان عن نتيجتها مع أول سبتمبر المقبل.

ولفت مدكور إلى أن البنود المعلنة ليست مقصورة على رأى وزارة التموين وحدها وتقديرها للوضع الاقتصادي الراهن لكل أسرة، إنما جاءت نتاج ما قدمته لجنة العدالة الاجتماعية التي يشرف عليها مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والوزارات المختلفة.