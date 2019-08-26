هكذا يؤثر خفض سعر الفائدة على خدمة الدين العام لمصر

أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الدين العام
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2019، وهو ما يساهم في خفض فاتورة مدفوعات فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة، والتى شهدت زيادة بنسبة 6.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020 لتسجل نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي السابق 2017-2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
اقتصاديون: خفض الفائدة يقلل فاتورة خدمة الديون
أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يساهم بنسبة كبيرة في تراجع فاتورة خدمة الدين، مشيرا إلى أنه ينعكس بالإيجاب على أسعار العائد الخاصة بأدوات الدين التي تصدرها الحكومة، وهو ما يقلل من التزامات وزارة المالية
اقتصاديون: خفض الفائدة يقلل فاتورة خدمة الديون
أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يساهم بنسبة كبيرة في تراجع فاتورة خدمة الدين، مشيرا إلى أنه ينعكس بالإيجاب على أسعار العائد الخاصة بأدوات الدين التي تصدرها الحكومة، وهو ما يقلل من التزامات وزارة المالية الخاصة بتسديد هذه العوائد للمستثمرين في الأذون وسندات الخزانة، وبالتالي خفض تكلفة الدين العام لمصر.
وتصدر الحكومة ممثلة في وزارة المالية أدوات الدين بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وترى الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد، أن خفض الفائدة يخفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل عجز الموازنة.
من جانبه أكد محمد أبو باشا المحلل المالي، أن أسعار الفائدة المقدرة خلال العام المالي الجاري 2019-2020 منخفضة بواقع 2.5 نقطة عن العام السابق، والذى شهد ارتفاعها إلى نحو 18%، مشيرا إلى أن توقعات خفض سعر الفائدة مرة أخرى مأخوذ في الاعتبار، وذلك عند احتساب فوائد الدين المقدرة خلال العام المالي الحالي.
ويبلغ سعر الفائدة المستهدف في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 15.5%، بينما تستهدف الحكومة متوسط سعر الفائدة يبلغ نحو 11.5% خلال العام المالي المقبل 2020-2021، ونحو 10% خلال العام المالي 2021-2022، بحسب بيانات وزارة المالية.
رفع الفائدة 1% يزيد فاتورة الديون 10 مليارات جنيه
قالت وزارة المالية فى البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020، إنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه فى عام 2020.
وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري 2019-2020، لكنها أقل من العام المالي الماضي 2018-2019 الذي تبلغ فيه نحو 39%.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد، أن خفض فاتورة الديون يساهم بشكل كبير فى تحقيق فائض أولي بالموازنة والوصول إلى مستهدفات الحكومة بخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالي.
خطة الحكومة لخفض الديون
قامت وزارة المالية بتنفيذ عدد من التدابير خلال الفترة الماضية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي، ومنها استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 -2 عام، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة أشهر في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية.
وساهمت تلك الإجراءات في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بنحو 30 مليارات جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلى ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة)، وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة.
كما انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجية السيطرة على الدين العام لمصر، حيث تعمل الاستراتيجية على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% بنهاية العام المالي الماضى 2017-2018.