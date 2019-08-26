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هكذا يؤثر خفض سعر الفائدة على خدمة الدين العام لمصر

أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الدين العام
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
أموال
أموال
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2019، وهو ما يساهم في خفض فاتورة مدفوعات فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة، والتى شهدت زيادة بنسبة 6.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020 لتسجل نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي السابق 2017-2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
اقتصاديون: خفض الفائدة يقلل فاتورة خدمة الديون أكد الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يساهم بنسبة كبيرة في تراجع فاتورة خدمة الدين، مشيرا إلى أنه ينعكس بالإيجاب على أسعار العائد الخاصة بأدوات الدين التي تصدرها الحكومة، وهو ما يقلل من التزامات وزارة المالية
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية". وأشارت "السعيد" إلى أن خطة العام المالي الحالي تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، إذ تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.52 جنيه، ونحو 16.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري،وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الكويت الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1527 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات

هل تعيد مبادرة البنك المركزي السوق العقارية للحياة؟

يسيطر الركود على السوق العقارية خلال الفترة الحالية، رغم موسم الصيف وعودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم وانتهاء الامتحانات، إلا أن كل هذا لم يحرك ساكنًا، وواصلت الشركات العقارية محاولاتها في تصريف منتجاتها، إما من خلال إلغاء مقدمات الحجز والفوائد البنكية أو زيادة فترات السداد لتصل لـ10 سنوات.. الأمر الذي تداركته الحكومة وأعلنت عن طرح مبادرة لتمويل متوسطي الدخل، بإجمالي 50 مليار جنيه، وبفائدة قد تكون 10%.. فهل تنعش المبادرة المنتظرة السوق؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه؟
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تعاملات بنكية (2)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
أسعار-الفائدة (2)

تعرف على الفئات الرابحة والخاسرة من خفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتعد هذه هي المرة الثانية لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذى يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي فى التحكم فى عرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
دولار

بلتون يتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 17 جنيها في 2020

توقع بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال القابضة»، في مذكرة بحثية له حدوث تحرك محدود لسعر الدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيها خلال العام المقبل 2020، مستبعدا حدوث ضغوط على العملة المحلية بدعم من تضافر العوامل الإيجابية لصالح العملة المصرية. وأكد البنك أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بعد قرار البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي بخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بما نسبته 1.5%، وذلك بدعم من قوة الجنيه المصري واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة على خلفية تباطؤ معدلات التضخم.
فلوس

3 طرق من المالية لخفض رصيد الدين الحكومي في 3 سنوات

تستهدف وزارة المالية خفض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، في مقابل نحو 90.5% بنهاية يونيو 2019. ويعد خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات.
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