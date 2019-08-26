لامبارد يطالب ديشامب بعدم استدعاء كانتي

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

نجولو كانتي

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، بضرورة عدم استدعاء متوسط ميدان البلوز نجولو كانتي في فترة التوقف الدولية المقبلة، حتى يتمكن من التعافي بصورة نهائية من الإصابة، مشيرًا إلى أن الفرنسي البالغ من العمر 28 عامًا، لعب آخر 4 أعوام بشكل مستمر، وبدأ يدفع ثمن ذلك الإرهاق، واحتاج كونتي للحقن في ركبته كي يخوض نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وقضى معظم الفترة الإعدادية للموسم الجاري في التعافي من الإصابة، وشارك في مباراة ليفربول في السوبر الأوروبي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي على الرغم من شعوره بالألم.

وتستعد فرنسا لمواجهة كل من أندورا وألبانيا في الأسبوعين المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ولا يرغب ديشامب في خوض المباراتين بدون خدمات كانتي المتوج معه بلقب مونديال روسيا 2018. ويرى لامبارد أن فترة التوقف الدولية ستكون فرصة مناسبة لكانتي للحصول على الراحة من أجل التعافي من إصابته، وسيكون

وتستعد فرنسا لمواجهة كل من أندورا وألبانيا في الأسبوعين المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ولا يرغب ديشامب في خوض المباراتين بدون خدمات كانتي المتوج معه بلقب مونديال روسيا 2018.



ويرى لامبارد أن فترة التوقف الدولية ستكون فرصة مناسبة لكانتي للحصول على الراحة من أجل التعافي من إصابته، وسيكون من الأفضل لجميع الأطراف أن يحصل كانتي على تلك الراحة.



يذكر أن تشيلسي عانى من بداية ضعيفة للموسم الجاري، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، قبل التعادل على أرضه في الجولة الثانية أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق، قبل تحقيق انتصار بشق الأنفس على نوريتش سيتي نتيجة 3-2 منذ يومين.



كما خسر تشيلسي السوبر الأوروبي أمام ليفربول بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.