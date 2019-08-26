رياضة

لامبارد يطالب ديشامب بعدم استدعاء كانتي

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
نجولو كانتي
نجولو كانتي
طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، بضرورة عدم استدعاء متوسط ميدان البلوز نجولو كانتي في فترة التوقف الدولية المقبلة، حتى يتمكن من التعافي بصورة نهائية من الإصابة، مشيرًا إلى أن الفرنسي البالغ من العمر 28 عامًا، لعب آخر 4 أعوام بشكل مستمر، وبدأ يدفع ثمن ذلك الإرهاق، واحتاج كونتي للحقن في ركبته كي يخوض نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وقضى معظم الفترة الإعدادية للموسم الجاري في التعافي من الإصابة، وشارك في مباراة ليفربول في السوبر الأوروبي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي على الرغم من شعوره بالألم.
وتستعد فرنسا لمواجهة كل من أندورا وألبانيا في الأسبوعين المقبلين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ولا يرغب ديشامب في خوض المباراتين بدون خدمات كانتي المتوج معه بلقب مونديال روسيا 2018. ويرى لامبارد أن فترة التوقف الدولية ستكون فرصة مناسبة لكانتي للحصول على الراحة من أجل التعافي من إصابته، وسيكون
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
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تشيلسي

نوريتش يبحث عن أول انتصار على تشيلسي منذ 25 عاما

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نوريتش سيتي صاحب المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، نظيره تشيلسي الـ16 برصيد نقطة واحدة على ملعب كارو رود في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ولم يخسر تشيلسي في آخر 15 مباراة أمام نوريتش في جميع المسابقات، وتفادي تشيلسي في تلك الفترة الخسارة على ملعب نوريتش في 7 مباريات، والأكثر أن نوريتش جمع نقطتين فقط أمام تشيلسي في 10 مباريات في البريميرليج منذ الفوز بثلاثية نظيفة في عام 1994، ويتطلع نوريتش لتحقيق 3 انتصارات متتالية على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012.
تشيلسى

لامبارد يعلن عدم جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة نورويتش

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، نبأً غير سار لجماهير البلوز، قبل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نجولو كانتي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيتم تقييم حالته قبل لقاء نورويتش. هناك شك في إمكانية مشاركته، وأتمنى أن يكون روديجير في حالة جيدة، ويصبح لائقا للمشاركة في المباريات خلال الأسبوع المقبل، وهودسون أودوي لاعب مبشر للغاية. أتمنى أن يكون متاحًا معنا في الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة".
ديفيد لويز

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
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لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
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