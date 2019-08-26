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السيسي يلتقي رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة «الدول السبع»

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
السيسي ورئيس وزراء بريطانيا
السيسي ورئيس وزراء بريطانيا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة «الدول السبع» بفرنسا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق والتطلع المتبادل خلال اللقاء لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية. فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق السياسي حول قضايا المنطقة وتطورات الأزمات بها في ضوء التحديات والتهديدات المتعددة التي تموج بها المنطقة خلال هذه المرحلة.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بلقاء الرئيس، وتقديره للمشاركة المصرية الفعالة في اجتماعات قمة مجموعة السبع، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما أكد "بوريس جونسون" عزم حكومته الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ومشيداً
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الرئيس-السيسى

السيسي: يجب عدم فرض أعباء إضافية على إفريقيا بسبب المناخ

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين وللمجموعة الإفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، وأن الدولة تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر المقبل.
السيسى-وترامب (3)

ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
تامر-امين

نقابة الإعلاميين تتقدم ببلاغ ضد تامر أمين

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، كما قررت، منعه من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
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مظاهرات-في-فرنسا

غاز ومدافع مياه.. فرنسا تواجه مناهضين لمجموعة السبع

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس، إذ يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام. بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة. وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.
السيسى

السيسي يوجه بإزالة مقام يعوق كوبري: النبي ميرضاش بده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مسجد ومقام سيدي أبو الهواين يعوق طريق محور المحمودية والكوبري الجديد المقرر إنشاؤه. وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية: "يا جماعة اللي بتسمعني، ما أسهل أن أقول لمدير الأمن والجيش في إسكندرية ادخلوا وأنهوا هذا الأمر لكننا نتكلم عن مصلحة عامة، والله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكدا، أن يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، إحنا قلنا شوفوا مكان جديد وإحنا نعمل للمسجد ده طبق الأصل أو أحسن زي ما عملنا باقي المساجد".
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي: هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حرص الدولة على الاهتمام بالبحيرات المصرية، وإزالة كافة التعديات عليها. وقال «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية، صباح السبت، «أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت»، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعدي عليها إلا بعد العرض عليه. وتابع: «أنا مش ضد حد، أنا ضد الفوضى والإهمال واللادولة، وكل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي وإخواتي».
الرئيس-السيسى

انتهاء حفل تخرج «تأهيل الشباب الإفريقي» بحضور الرئيس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، صباح اليوم الأربعاء، والتقط الرئيس صورة تذكارية مع الخريجين في نهاية حفل التخرج. ومن المقرر أن يعقب حفل التخرج إطلاق مبادرة التحول الرقمي، ثم المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، تعقبه استراحة لتبدأ جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة لمدة نصف الساعة، لتعقد الجلسة الختامية.
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