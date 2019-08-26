السيسي يلتقي رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة «الدول السبع»

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة «الدول السبع» بفرنسا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق والتطلع المتبادل خلال اللقاء لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية. فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق السياسي حول قضايا المنطقة وتطورات الأزمات بها في ضوء التحديات والتهديدات المتعددة التي تموج بها المنطقة خلال هذه المرحلة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بلقاء الرئيس، وتقديره للمشاركة المصرية الفعالة في اجتماعات قمة مجموعة السبع، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما أكد "بوريس جونسون" عزم حكومته الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ومشيداً