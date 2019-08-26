لو بتحبي الشعر الأحمر.. أفكار تساعدك في الصبغة

إذا كان لديك شخصية قوية وتحبين التغيير، ولا يهمك رأي الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء فيمكنك اختيار اللون الأحمر الناري الصريح
الأحمر هو لون الحب والخطر، وعندما تحبين هذا اللون ففي الغالب ما تعتقدين أن له درجة واحدة وهي الأحمر الناري، ولكن هذه الصبغة مثلها مثل الصبغات الأخرى، لها درجات مختلفة، وكل واحدة منها تناسب الشخصيات المختلفة للنساء.
الصبغة الحمراء موضة لا تنتهي، بل تظهر لها درجات جديدة، وكل واحدة تليق بصاحبات البشرة البيضاء والسمراء والبرونزية، وما تتفق عليه النساء أن هذا اللون يعكس التمرد الموجود داخلهن، وإذا كنتِ في حاجة إلى تجربة هذا اللون لكن لا تعرفين الدرجات المناسبة، إذن يمكن مساعدتك وفقا لما ذكره موقع Stylecraze.
كيفية اختيار الصبغة الحمراء
هناك الكثير من ظلال اللون الأحمر، لذا أنتِ في حاجة إلى تنسيقها مع بشرتك، لذا إليك الألوان التي يمكنك التفكير فيها وتجربتها عن ثقة، خاصة إذا كنتِ تصبغين لأول مرة.
الأحمر الصريح الناري
إذا كان لديك شخصية قوية وتحبين التغيير، ولا يهمك رأي الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك كنتِ من
كيفية اختيار الصبغة الحمراء
هناك الكثير من ظلال اللون الأحمر، لذا أنتِ في حاجة إلى تنسيقها مع بشرتك، لذا إليك الألوان التي يمكنك التفكير فيها وتجربتها عن ثقة، خاصة إذا كنتِ تصبغين لأول مرة.
الأحمر الصريح الناري
إذا كان لديك شخصية قوية وتحبين التغيير، ولا يهمك رأي الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء فيمكنك اختيار اللون الأحمر الناري الصريح، بالطبع قد تتفاجئين فور ظهورك بهذا الشكل، ولكن كوني على اقتناع أنه مميز للغاية، ويظهر لمعان بشرتك.
اقرأ أيضا: لو بتجدد طلاء منزلك.. أهم الخطوات لجعله مثاليا
أحمر متعدد الأبعاد
يمكن تسليط الضوء على الأحمر متعدد الأبعاد، فهذا الاختيار مميز للغاية، حيث يساعدك في إبراز شعرك خاصة وإن كان ناعما، كما أن تلك الظلال تعطي ظلال مختلفة تجعلك تلفتين الأنظار.
الأحمر الكلاسيكي
عندما تكونين خائفة من تجربة اللون الأحمر فيمكنك الاتجاه إلى درجة الأحمر الكلاسيكي، فهذه الدرجة تليق بجميع النساء ولم تخفق لمرة واحدة، كما أنها ستكون مناسبة مع لون بشرتك وأي ملابس ترتدينها، ولهذا سيكون مظهرك مميزا بعيدا عن أي تكلف.
الأحمر الدافئ
إذا كان لديك بشرة غامقة إلى حد ما، فاختاري ألوان الشعر الدافئة، واللون الأحمر الدافئ موضة هذا العام، كما تستخدم النساء التي تختار هذا اللون القليل من المكياج الدافئ لإبراز شكلهن.
اقرئي أيضا: استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق
الأحمر العنابي
هذه الدرجة مشهورة بشكل كبير من سنوات، لكنها متربعة على عرش درجات الأحمر، حيث يناسب النساء صاحبات البشرة البيضاء والبرونزية، كما أنه لون ملوكي تختاره النساء من المستويات الراقية، ويمكن مزج هذا اللون مع صبغة بنية اللون وبالتالي تحصلين على مظهر ثلاثي الأبعاد.
الأحمر البندقي
هذه الدرجة عبارة عن مزيج من البرتقالي والأحمر والبني، وإذا كنتِ تحبين أن يكون لون شعرك غريبا ومختلفا، فيمكنك اختيار هذا اللون، كما أنه يليق كثيرا بصاحبات البشرة البرونزية، ويليق بالوجه الصغير والمستدير، لذا يمكنك تجربته بأمان دون التردد ولو لحظة.
الأحمر الوردي
من أكثر الدرجات التي تحتاج إلى جرأة كبيرة، فالوردي والأحمر من الألوان النارية ومزجهما معا يخلق لونا صريحا غير متوقع، كما أن هذا اللون يناسب المراهقات والفتيات في العشرينات كثيرا، لذا جربي هذا اللون الزاهي ولن تندمي ولو لحظة.
الأحمر الذهبي
امزجي جذورك المظلمة باللون الأحمر الذهبي، فهذا الظل مناسب تماما لصاحبات الشعر الداكن والكثيف، كما يمكن مزج هذا اللون مع صاحبات البشرة الشقراء، حيث يخلق مزيجا وأبعادا لا تتوقعينها.
الأحمر القرمزي
الأحمر القرمزي من الألوان النارية المحببة للكثير من النساء، وذلك لأنه يبرز لون البشرة والعينين، لذا جربي هذا اللون مع إضفاء بعض الخطوط الوردية أو الصفراء أيضا.
الأحمر البرتقالي
البرتقالي يرمز إلى الإبداع، والذي يسير على ما يرام مع اللون الأحمر الذي يرمز إلى الحب والشراسة، لذا اختاري هذا الظل الذي من المؤكد أن يجعل صورك الصيفية تبدو مذهلة.
أحمر بنفسجي
هذا اللون مذهل للغاية ومختلف، ولن تجدي الكثير من النساء يحببنه، ولهذا ستكونين مختلفة في حالة اختيارك له، حيث يمكنك اختيار اللون الأحمر للجزء العلوي من الشعر ومزج اللون البنفسجي في الأطراف، وبالتالي يصبح شعرك نابضا بالحياة.