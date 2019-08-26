لو بتحبي الشعر الأحمر.. أفكار تساعدك في الصبغة

إذا كان لديك شخصية قوية وتحبين التغيير، ولا يهمك رأي الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء فيمكنك اختيار اللون الأحمر الناري الصريح

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

درجات الشعر الأحمر

الأحمر هو لون الحب والخطر، وعندما تحبين هذا اللون ففي الغالب ما تعتقدين أن له درجة واحدة وهي الأحمر الناري، ولكن هذه الصبغة مثلها مثل الصبغات الأخرى، لها درجات مختلفة، وكل واحدة منها تناسب الشخصيات المختلفة للنساء. الصبغة الحمراء موضة لا تنتهي، بل تظهر لها درجات جديدة، وكل واحدة تليق بصاحبات البشرة البيضاء والسمراء والبرونزية، وما تتفق عليه النساء أن هذا اللون يعكس التمرد الموجود داخلهن، وإذا كنتِ في حاجة إلى تجربة هذا اللون لكن لا تعرفين الدرجات المناسبة، إذن يمكن مساعدتك وفقا لما ذكره موقع Stylecraze.

كيفية اختيار الصبغة الحمراء هناك الكثير من ظلال اللون الأحمر، لذا أنتِ في حاجة إلى تنسيقها مع بشرتك، لذا إليك الألوان التي يمكنك التفكير فيها وتجربتها عن ثقة، خاصة إذا كنتِ تصبغين لأول مرة. الأحمر الصريح الناري إذا كان لديك شخصية قوية وتحبين التغيير، ولا يهمك رأي الآخرين، وبالإضافة إلى ذلك كنتِ من