توخيل يترك الباب مفتوحا أمام بقاء نيمار

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

نيمار

لا يزال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار لا يزال لديه مستقبل في صفوف الفريق الفرنسي، على الرغم من غيابه عن فوز سان جيرمان أمس على تولوز برباعية نظيفة، في سعيه للعودة إلى الدوري الإسباني من جديد، واعترف توخيل بأن سان جيرمان بحاجة إلى إيجاد حل في أزمة نيمار، فاتحًا الباب أمام استمراره في قلعة حديقة الأمراء. وقال توخيل في تصريحات لـ"Canal+": "هدفنا دائمًا هو غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ويدرك ليوناردو (المدير الرياضي) رغبتي في استمرار نيمار، ولكن هذا القرار لا يتوقف عليه وحده".

وأضاف: "الموقف الحالي ليس واضحًا، وعلينا إيضاحه في أسرع وقت ممكن"، ويأتي ذلك بعدما حقق باريس سان جيرمان انتصارين من 3 مباريات خاضها الفريق بدون خدمات النجم البرازيلي، بعد الخسارة في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام رين. وعن إصابة نجمي الفريق كيليان مبابي وإدينسون كافاني: "لا أعرف مدى خطوة إصابتهما،

وأضاف: "الموقف الحالي ليس واضحًا، وعلينا إيضاحه في أسرع وقت ممكن"، ويأتي ذلك بعدما حقق باريس سان جيرمان انتصارين من 3 مباريات خاضها الفريق بدون خدمات النجم البرازيلي، بعد الخسارة في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام رين.



وعن إصابة نجمي الفريق كيليان مبابي وإدينسون كافاني: "لا أعرف مدى خطوة إصابتهما، وإذا تم استبدالهما في المباراة فهذا أمر طبيعي، أشعر بالقليل من الإحباط بالنظر إلى تحلينا بالقوة في تلك اللحظة، وكل إصابة تزعجني، فأنا أرغب في العمل مع المجموعة بالكامل، وبالتالي الأمر صعب".



يذكر أن باريس سان جيرمان فاز برباعية على تولوز من خلال تسجيل إيريك ماكسيم شوبو موتينج لهدفين، وسجل ماركينيوس هدفا آخر، في الوقت الذي سجل فيه تولوز هدفًا بالخطأ في مرماه.