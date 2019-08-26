يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

يورجن كلوب

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".

وواصل مدرب ليفربول: "بعد هذه الراحة لمدة عام سأتخذ قرارا، لكن هناك فرصة كبيرة لأن أستعيد كامل طاقتي، وبعدها أستطيع القيام بعملي على النحو الذي أرغب فيه". وانضم كلوب إلى ليفربول بعد فترة ناجحة مع بروسيا دورتموند فاز خلالها بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة، وبلغ

وواصل مدرب ليفربول: "بعد هذه الراحة لمدة عام سأتخذ قرارا، لكن هناك فرصة كبيرة لأن أستعيد كامل طاقتي، وبعدها أستطيع القيام بعملي على النحو الذي أرغب فيه".



وانضم كلوب إلى ليفربول بعد فترة ناجحة مع بروسيا دورتموند فاز خلالها بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.



ويتصدر ليفربول، الذي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990، الترتيب حاليا بتسع نقاط من ثلاث مباريات، وحال فوزه بالدوري الممتاز هذا الموسم بعد لقب دوري الأبطال سيصبح كلوب واحدا من أنجح المدربين منذ عقود في ليفربول.



ويشتهر يورجن كلوب بطريقته الحماسية خارج الخطوط، والتي وضعته في بعض الأحيان في مشكلات مع الحكام، وربطت تكهنات في السابق المدرب البالغ من العمر 52 عاما، باحتمال تدريب المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ.