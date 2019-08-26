استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

جهاد جريشة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.

يشار إلى أن قائمة المقاصة للمباراة شهدت وجود الصفقات الجديدة التي ضمها المقاصة، وعلى رأسها محمد إبراهيم والنيجيري أودو موسيس وصلاح أمين والأوغندي خالد أوتشو وعمرو مرعي، بينما خرج من القائمة الإثيوبي شميلس بيكلي وحسني فتحي ومحمد دسوقي، لأسباب فنية. وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد