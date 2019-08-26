رياضة

استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
يشار إلى أن قائمة المقاصة للمباراة شهدت وجود الصفقات الجديدة التي ضمها المقاصة، وعلى رأسها محمد إبراهيم والنيجيري أودو موسيس وصلاح أمين والأوغندي خالد أوتشو وعمرو مرعي، بينما خرج من القائمة الإثيوبي شميلس بيكلي وحسني فتحي ومحمد دسوقي، لأسباب فنية. وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد
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اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
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توخيل يترك الباب مفتوحا أمام بقاء نيمار

لا يزال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار لا يزال لديه مستقبل في صفوف الفريق الفرنسي، على الرغم من غيابه عن فوز سان جيرمان أمس على تولوز برباعية نظيفة، في سعيه للعودة إلى الدوري الإسباني من جديد، واعترف توخيل بأن سان جيرمان بحاجة إلى إيجاد حل في أزمة نيمار، فاتحًا الباب أمام استمراره في قلعة حديقة الأمراء. وقال توخيل في تصريحات لـ"Canal+": "هدفنا دائمًا هو غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ويدرك ليوناردو (المدير الرياضي) رغبتي في استمرار نيمار، ولكن هذا القرار لا يتوقف عليه وحده".
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تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على ملامح تشكيل فريقه الأحمر، الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.
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الأهلي Vs بيراميدز.. مواجهة الثأر ورد الاعتبار

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعدًا أول، ويوسف البساطي مساعدًا ثانيا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا، ويسعى المارد الأحمر لكسر عقدته أمام بيراميدز، في ظل عدم إمكانية الأول للفوز على الأخير تحت مسماه الجديد.
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جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
جماهير الزمالك

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
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