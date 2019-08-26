جريمة

تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة 45 يومًا

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
رشوة- أرشيفية
رشوة- أرشيفية
قررت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأييد قرار تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، مقابل استغلال الأول مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام، وكانت نيابة جنوب القاهرة أمرت بحبس المتهمين، وجدد قاضي المعارضات حبسهما، لكنهما قدما استئنافًا على قرار الحبس، ورفضته المحكمة، لما هو ثابت أمامها من أدلة وتسجيلات لجريمة تلقى الرشوة، وضبط المتهم متلبسا بجريمته.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة "م. ح" وأحد الوسطاء، في أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.  تعود
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فتاة-العياط

القاضي شخط فيها «قولى الحق».. فتاة العياط تبكي فرحًا

فور إعلان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -على حد قولها بالتحقيقات- لم تتمالك الفتاة نفسها من الفرحة وانخرطت فى موجة بكاء هستيري، واحتضنها كذلك والدها الذى أصيب بنوبة بكاء هو الآخر، بعد استمرار حبسها لمدة 43 يومًا منذ وقوع الجريمة وحتى الآن، تم خلالها تجديد حبسها لمدة 15 يومًا عدة مرات، طالب خلالها دفاعها وأسرتها بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة.
جثة

كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل عامل ضرب طفلا بالشرقية.. والنيابة تستأنف

?استأنفت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قبل قليل، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بشأن إخلاء سبيل عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيهًا؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، بعد نشوب مشاجرة بين الصغير ونجل المُعتدي في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للطفل وإصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم أربع غرز طبية.
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رشوة

حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
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القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
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