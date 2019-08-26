تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة 45 يومًا

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

رشوة- أرشيفية

قررت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأييد قرار تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر (وسيط) 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتلقي رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، مقابل استغلال الأول مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام، وكانت نيابة جنوب القاهرة أمرت بحبس المتهمين، وجدد قاضي المعارضات حبسهما، لكنهما قدما استئنافًا على قرار الحبس، ورفضته المحكمة، لما هو ثابت أمامها من أدلة وتسجيلات لجريمة تلقى الرشوة، وضبط المتهم متلبسا بجريمته.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة "م. ح" وأحد الوسطاء، في أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول. تعود

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة "م. ح" وأحد الوسطاء، في أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.



تعود الواقعة إلى تلقى مباحث الأموال العامة بلاغا من "كريم. أ. ع"، لتضرره من مسؤولى حى مصر القديمة لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والتعاقد مع "نبيل. ع"، لإيجار مساحة 1000م2 من ساحة المنيب بقيمة 15 جنيها شهريا للمتر، فى حين أنه تم التعاقد معه على تأجير 200م2 فى نفس الساحة بقيمة 50 جنيها شهريا دون اتباع القواعد المنظمة لذلك، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام.





