رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
يشار إلى أن قائمة المقاصة للمباراة شهدت وجود الصفقات الجديدة التي ضمها المقاصة وعلى رأسها محمد إبراهيم والنيجيري أودو موسيس وصلاح أمين والأوغندي خالد أوتشو وعمرو مرعي، بينما خرج من القائمة الإثيوبي شميلس بيكلي وحسني فتحي ومحمد دسوقي، لأسباب فنية. وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
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جهاد-جريشة-يتفقد-الملعب-برفقة-نجله‎ (7)

استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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يورجن كلوب يعتزم الحصول على راحة لمدة عام

يعتزم يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد لمجلة كيكر الألمانية. وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015، ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال، الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب البريميرليج. وقال كلوب: "أملك طاقة كبيرة، لكن لديّ مشكلة واحدة، فلا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي وإما أن أفعل عكس ذلك، وعندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".
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توخيل يترك الباب مفتوحا أمام بقاء نيمار

لا يزال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار لا يزال لديه مستقبل في صفوف الفريق الفرنسي، على الرغم من غيابه عن فوز سان جيرمان أمس على تولوز برباعية نظيفة، في سعيه للعودة إلى الدوري الإسباني من جديد، واعترف توخيل بأن سان جيرمان بحاجة إلى إيجاد حل في أزمة نيمار، فاتحًا الباب أمام استمراره في قلعة حديقة الأمراء. وقال توخيل في تصريحات لـ"Canal+": "هدفنا دائمًا هو غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ويدرك ليوناردو (المدير الرياضي) رغبتي في استمرار نيمار، ولكن هذا القرار لا يتوقف عليه وحده".
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جهاد-جريشة-يتفقد-الملعب-برفقة-نجله‎ (7)

استبعاد جريشة ونور الدين من لقاء الزمالك والمقاصة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. وقال المصدر إن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
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إيقاف جهاد جريشة بسبب موقعة الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير عثمان، إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولي، لفترة غير محددة؛ وذلك بعد أخطائه في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، والذي أقيم بينهما السبت الماضي، على استاد برج العرب، بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد، ليودع البطولة. وعلمت «التحرير» من مصادر داخل اللجنة أن الإيقاف قد يقتصر على بطولة كأس مصر فقط، على اعتبار أن البطولة ستنتهي قبل انطلاق الدوري، المقرر له 18 سبتمبر المقبل.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
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نجم الأهلي السابق يفتح النار على مارتن لاسارتي

تحدث هادي خشبة، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، عن سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وبرر خشبة في تصريحات تليفزيونية، تراجع أداء الأهلي خلال الفترة الماضية وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، بعدم وجود مدير فني قوي.
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