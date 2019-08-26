الليلة.. محمد عدوية نجم مهرجان محكى القلعة

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

محمد عدوية

يحيي الفنان محمد عدوية حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عدوية" بباقة من أجمل أغانيه "سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، حكاية روح، سامحني يابا، كلام في كلام، المولد، ولا كان، كل يوم، يا ست البنات، حبيبي فين ما تكون، بقاله كام يوم، سكوت خلاص"، ويسبقه في الثامنة حفل الفنان سعيد أرتيست، إضافة إلى فريق "على مر الأجيال".

فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر، يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،

فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر، يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، ومحمد حسن وفرقته، وفرقة توناكى (ناميبيا).



كما شارك كل من "فريق كايرو ستيبس (مصر- ألمانيا)، فرقة إيقاعات (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة" إلى جانب فرق من دول الهند والصين وفنزويلا والجزائر، ويختتم المهرجان فعالياته فى الأول من سبتمبر بحفل الموسيقار عمر خيرت.