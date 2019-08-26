«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الفارس والأميرة
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
أحداث "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة وخوض مغامرة خيالية مثيرة، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه "أبو الأسود"، لمقاتلة الملك
أحداث "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة وخوض مغامرة خيالية مثيرة، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه "أبو الأسود"، لمقاتلة الملك الظالم "داهر"، وخلال رحلته يتعرف على "الأميرة لبنى"، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المنتظرة.
أما الفيلم الثاني فهو "لما بنتولد"، الذي يدور حول أحلام وكفاح ثلاث شخصيات مصرية، الابن الذي يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء ضد رغبة والده، والمرأة المسيحية الحالمة، التي تحب رجلا مسلما، والمدرب الرياضي المتزوج حديثا ومُجبر على التنازل عن بعض مبادئه من أجل امتلاك صالة ألعاب رياضية، وتدور أحداثه في إطار موسيقي، وهو من إخراج تامر عزت.