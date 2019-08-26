«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الفارس والأميرة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.

أحداث "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة وخوض مغامرة خيالية مثيرة، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه "أبو الأسود"، لمقاتلة الملك