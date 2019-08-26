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«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الفارس والأميرة
الفارس والأميرة
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
أحداث "الفارس والأميرة" مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة وخوض مغامرة خيالية مثيرة، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه "أبو الأسود"، لمقاتلة الملك
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الليلة.. محمد عدوية نجم مهرجان محكى القلعة

يحيي الفنان محمد عدوية حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عدوية" بباقة من أجمل أغانيه "سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، حكاية روح، سامحني يابا، كلام في كلام، المولد، ولا كان، كل يوم، يا ست البنات، حبيبي فين ما تكون، بقاله كام يوم، سكوت خلاص"، ويسبقه في الثامنة حفل الفنان سعيد أرتيست، إضافة إلى فريق "على مر الأجيال".
رامي صبري

رامى صبرى: «فارق معاك» أجهدنى.. وشرط لتقديم ديو شعبى

فى أول تعامل للمطرب رامى صبرى مع شركة "نجوم ريكوردز"، طرح مع مطلع شهر أغسطس ألبوما يحمل اسم "فارق معاك"، ويضم 12 أغنية، ليعلن عن عودة جديدة له بشكل مختلف، حيث إنه كان حريصا على التنوع الموسيقى فى الألبوم وتقديم كلمات جيدة، ليخرج بشكل مناسب ينال إعجاب جمهوره، ويرضى ذوقه الموسيقى، وجاء هذا الألبوم بعد الصدى الكبير الذى حققته آخر أغانيه التى تحمل اسم "أهد الدنيا". "التحرير" التقت رامى صبرى ليكشف لنا كواليس تقديم ألبوم "فارق معاك"، والصعوبات التى واجهته، ورأيه فى اتجاه المطربين للأغانى السينجل، وغيرها.
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رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
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محمد هنيدى

مهرجان الجونة يمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأسماء التي قرر الاحتفاء بمشوارها الإبداعي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بمنحهم جائزة خُصصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى. جائزة الإنجاز الإبداعي تُمنح هذا العام للفنان محمد هنيدي، وهو صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أهم نجوم الكوميديا، ومن أشهر أفلامه: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عسكر في المعسكر"، "وش إجرام"، "جاءنا البيان التالي"، "فول الصين العظيم"، "أمير البحار".
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الجونة السينمائي يحتفي بمئوية إحسان عبد القدوس

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بمئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. وينظم المهرجان معرضا خاصا لتخليد ذكراه، يضم كنزا من المقتنيات المادية الخاصة بالكاتب الكبير الراحل، مثل قطع الأثاث، واللوحات الفنية، وشهادات التقدير التي حصل عليها، ووثائق مكتوبة بخط يد إحسان عبد القدوس من أعماله الروائية والصحفية، وصور نادرة له، وغيرها من المقتنيات التي شكلت مادة غنية لمعرض استثنائي في الدورة المقبلة.
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أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
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عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.
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