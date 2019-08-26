السيسي: يجب عدم فرض أعباء إضافية على إفريقيا بسبب المناخ

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين وللمجموعة الإفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، وأن الدولة تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر المقبل.

وقال السيسي، إن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، مضيفا: "تناولنا السياسي لتلك القضايا يشكل مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الارض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة".وأوضح: "لا شك أن تغير المناخ يعتبر