الحوثي: هجوم واسع على الرياض بطائرات مسيرة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

الحوثيون - صورة أرشيفية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شن ما وصفته بالهجوم الواسع على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له، اليوم الإثنين: "الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، وكانت الإصابة مباشرة"، مضيفا: "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.وقبلها، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)