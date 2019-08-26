الجونة السينمائي يحتفي بمئوية إحسان عبد القدوس

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

إحسان عبد القدوس

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بمئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. وينظم المهرجان معرضا خاصا لتخليد ذكراه، يضم كنزا من المقتنيات المادية الخاصة بالكاتب الكبير الراحل، مثل قطع الأثاث، واللوحات الفنية، وشهادات التقدير التي حصل عليها، ووثائق مكتوبة بخط يد إحسان عبد القدوس من أعماله الروائية والصحفية، وصور نادرة له، وغيرها من المقتنيات التي شكلت مادة غنية لمعرض استثنائي في الدورة المقبلة.

يتم افتتاح المعرض في 21 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر. وقال مدير المهرجان انتشال التميمي، إنه من المقرر عرض فيلم "بئر الحرمان" المأخوذ عن نص أدبي يحمل نفس الاسم لإحسان عبد القدوس ضمن برنامج الاحتفاء بمئويته. وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما في المنطقة