المُشدد 5 سنوات لموظف خطف طفلة وهتك عرضها بالقوة

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

هتك عرض - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة مُشرف جودة بإحدى مصانع إنتاج «الطباشير» بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 5049 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بخطف طفلة، بالكاد أتمت ربيعها التاسع، وهتك عرضها بالقوة، بعدما أوهمها بشراء ملابس جديدة لها بعلم والدتها.

تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 11 يونيو الماضي، عندما تقدمَّ والد الطفلة، ويُدعى «عبدالحكيم.ال.أ.س.أ» 48 عامًا، فرد أمن بشركة خاصة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، ببلاغًا يتهم فيه المدعو «حسام الدين.م.ع.م.ط» 41 عامًا، مُشرف جودة بمصنع لإنتاج «الطباشير»،