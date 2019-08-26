مهرجان الجونة يمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

هنيدي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأسماء التي قرر الاحتفاء بمشوارها الإبداعي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بمنحهم جائزة خُصصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى. جائزة الإنجاز الإبداعي تُمنح هذا العام للفنان محمد هنيدي، وهو صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أهم نجوم الكوميديا، ومن أشهر أفلامه: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عسكر في المعسكر"، "وش إجرام"، "جاءنا البيان التالي"، "فول الصين العظيم"، "أمير البحار".

كما تُمنح الجائزة للمخرجة الفلسطينية مي مصري، ونشأت في لبنان وهي إحدى أعلام السينما الفلسطينية، من أفلامها "أطفال جبل النار" و"امرأة في زمن التحدي"، وأنتجت عددًا من الأفلام الوثائقية، مثل: "رهينة الانتظار"، و"أرض النساء". وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع