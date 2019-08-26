مالك الأشتر.. قائد جيوش الإمام علي الذي قتله معاوية

تنتشر الأضرحة فى جميع محافظات مصر، بعضها داخل المساجد وبعضها منفصل، يتردد عليه المحبون والمريدون من كل صوب وحدب لأخذ نصيب من الكرامات، منها ضريح "مالك الأشتر" بالمرج
"فلمثل مالك فلتبك البواكى»، هذا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب فى رثاء قائد جيوشه، مالك الأشتر، وهو ما يؤكد مكانته العظيمة عنده، وهو ما يفسر سر محبته من جانب العديد من الجنسيات، ممن يحرصون على زيارة ضريحه فى منطقة القلج بحي المرج، هذا بالإضافة إلى محبية من مصر، حيث يسعى المئات من زواره للتبرك به، والحديث الدائم عن سيرته العطرة، هذا الشاب اليمني الذى عاش مقاتلا فى صفوف الإمام علي ثم استشهد مسموما، عن طريق أحد جواسيس معاوية بن أبي سفيان، ولكن ما قصة مالك الأشتر صاحب المكانة العالية لدى الإمام علي؟
من هو مالك الأشتر؟
هو مالك بن الحارث الخنعي بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن يعرب بن قحطان، ولد فى اليمن، استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام دون أن يلتقي الرسول.
وأطلق عليه لقب "الأشتر" لأن إحدى عينيه شقت فى معركة اليرموك فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بعد أن ضربه جندي روماني
من هو مالك الأشتر؟
هو مالك بن الحارث الخنعي بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن يعرب بن قحطان، ولد فى اليمن، استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام دون أن يلتقي الرسول.
وأطلق عليه لقب "الأشتر" لأن إحدى عينيه شقت فى معركة اليرموك فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بعد أن ضربه جندي روماني بيزنطي على رأسه.
بايع الأشتر على بن أبي طالب فى حربه ضد معاوية بن أبي سفيان فى الأحداث المعروفة باسم الفتنة الكبرى، وكان مقاتلا بارعا، فأصبح قائد جيوش علي بن أبي طالب.
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استشهد الأشتر مسموما عام 38 هجرية، وذلك من خلال خطة وضعها معاوية بن أبي سفيان، حتى إن على بن أبي طالب قال عنه فى خطابه للمصريين «أما بعد، فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله، لا ينام أيام الخوف، ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النّار، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الظبة، ولا نابى الضريبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم، ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمرى، وقد آثرتكم به على نفسى لنصيحته لكم، وشدة شكيمته على عدوكم».
وروي أنه بعد أن علم علي بن أبي طالب خبر وفاة مالك صعد المنبر وخطب فى الناس قائلا: "مالك وما مالك، والله لو كان جبلا لكان فنداً، ولو كان حجرا لكان صلدا، لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر".
وعندما وصل خبر وفاته إلى معاوية قام في الناس خطيباً، وقال: "أما بعد، فإنه كانت لعلي بن أبي طالب عليه السلام يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفين، يعني: عمّار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم".
قال عنه الإمام على بن أبي طالب: "كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله".
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ضريح مالك الأشتر
يقع ضريح مالك الأشتر فى منطقة القلج بحي المرج، ويحظى الضريح بمكانة لدى العديد من الجنسيات الهندية واليمنية وكذلك الإيرانية، ممن يحرصون على زيارته للتبرك به، ومما زاد مكانة الضريح دفن شقيق سلطان البهرة الشيخ يوسف نجم الدين المتوفى فى عام 2004 ميلاديا بجواره، وهو ما جعلهم يقومون بترميم الضريح وزراعة الحدائق حوله على الطراز الهندي.
كما يحرص على زيارته الشيعة من مصر والجنسيات الأخرى، ويحضرون إلى الضريح في أثناء احتفالاتهم، وهناك حراسة مشددة حول الضريح خاصة في أثناء احتفالات الشيعة.
عند الدخول إلى الضريح ستجد هناك طريقا طويلا وسط حديقة، فى نهايتها مبنى صغير شيد على الطراز الهندى به غرفة واسعة، مكونة من أربعة أبواب، وتعلوها مئذنتان، وتوجد لافتة مكتوب عليها: «هذا مقام السيد الجليل والقائد النبيل مالك الأشتر النخعى، الشهير بالسيد العجمى، من مات غريباً فقد مات شهيداً، توفى سنة 37 هجرياً».
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