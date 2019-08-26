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مالك الأشتر.. قائد جيوش الإمام علي الذي قتله معاوية

تنتشر الأضرحة فى جميع محافظات مصر، بعضها داخل المساجد وبعضها منفصل، يتردد عليه المحبون والمريدون من كل صوب وحدب لأخذ نصيب من الكرامات، منها ضريح "مالك الأشتر" بالمرج
تحرير:هالة صقر ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
ضريح مالك الأشتر
ضريح مالك الأشتر
"فلمثل مالك فلتبك البواكى»، هذا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب فى رثاء قائد جيوشه، مالك الأشتر، وهو ما يؤكد مكانته العظيمة عنده، وهو ما يفسر سر محبته من جانب العديد من الجنسيات، ممن يحرصون على زيارة ضريحه فى منطقة القلج بحي المرج، هذا بالإضافة إلى محبية من مصر، حيث يسعى المئات من زواره للتبرك به، والحديث الدائم عن سيرته العطرة، هذا الشاب اليمني الذى عاش مقاتلا فى صفوف الإمام علي ثم استشهد مسموما، عن طريق أحد جواسيس معاوية بن أبي سفيان، ولكن ما قصة مالك الأشتر صاحب المكانة العالية لدى الإمام علي؟
من هو مالك الأشتر؟ هو مالك بن الحارث الخنعي بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن يعرب بن قحطان، ولد فى اليمن، استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام دون أن يلتقي الرسول. وأطلق عليه لقب "الأشتر" لأن إحدى عينيه شقت فى معركة اليرموك فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بعد أن ضربه جندي روماني
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كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
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«معاهد الغلابة».. حكايات المرض والأمل فى شارع قصر العينى

يوميًا يتوافد مئات بل آلاف المواطنين على شارع قصر العينى لتلقى العلاج بمعاهد الأورام والسكر والتغذية وغيرها، من جميع محافظات مصر، حاملين معهم حكايات مختلفة، وقصصا تخبرك بالكثير عن جوهر أسباب التعلق بالحياة والصمود فى وجه المرض والتحدى والمقاومة. "التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات إلى القاهرة، حيث يحمل تراب السفر تفاصيل تثير الاهتمام وترصد معانى جديدة للحياة والأمل.
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انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.
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جعفر الصادق.. الإمام الرائد فى علم الكيمياء

لم تكن الدعوة الإسلامية ورفع راية الإسلام عالية تقتصر لدى أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند نشر علوم الفقه والأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم، بل تطرق بعضهم لدراسة العلوم المختلفة التي تعلي من شأن المسلمين وتجعلهم من جامعي العلوم التي تهم البشرية وتنفعها، حيث حرصوا على دراسة العديد من العلوم الأخرى ونقلها للمسلمين وتقديم المنفعة لهم سواء فى علم الطب أو الرياضيات أو علم الكيمياء الذي برع فيه أحد أحفاد النبي وهو الإمام جعفر الصادق الذي أصبح رائدا فى علم الكيمياء، إلى جانب دراسته لمجموعة من العلوم الأخرى مثل علم الفلك، والفلسفة وغيرهما.
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زين العابدين.. سيد الساجدين ابن سيد شباب أهل الجنة

ترك لنا أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله الصالحين ميراثا ثقيلا من تاريخهم المشرف، فكلما وقف الناس أمام قبورهم تساءلوا عن حياتهم ومواقفهم ومدى قربهم من الله، فلكل حفيد من أحفاد النبي محبوه ومريدوه ممن يتركون منازلهم ويسافرون مئات الأميال لزيارتهم، ويبحثون باستمرار عن سيرتهم العطرة، وتفاصيل الأعوام التي عاشوها حاملين لواء الإسلام، كما أن ألقابهم كانت وما زالت تثير التساؤلات وتلفت الانتباه لها، ومنهم لقب "سيد الساجدين"، الذي أطلق على على بن الحسين بن على بن أبي طالب، لكثرة سجوده لله.
مسجد-ابراهيم-الجواد (6)

ذو النفس الزكية.. قطع رأسه فبنوا فوقه ضريح

تحتل أضرحة أولياء الله الصالحين مكانة كبيرة فى نفوس محبيهم، ولكن عندما يكون الضريح لأحد الأشراف من نسل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أو من نسل الصحابة تزداد المكانة ويزداد عدد المريدين، ولكن هناك أضرحة حصلت على شهرة كبيرة، وأضرحة لا يعرفها سوى محبى أصحابها وسكان المنطقة التى يقع بها الضريح، مثل ضريح حفيد على بن أبي طالب، وهو سيدى إبراهيم الجواد، الذي قطع رأسه فبنوا فوقه ضريح، تحول فيما بعد إلى زاوية للصلاة ثم بنى فوق الضريح مسجد فى أحد الشوارع المتفرعة من شارع المطراوي بحي المطرية، فما قصة الضريح؟
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المترو: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة بسبب انقطاع الكهرباء

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة. وأكد عبد الهادي، في بيان، أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، وأوضح أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بمحطة المرج الجديدة.
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