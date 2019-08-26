مالك الأشتر.. قائد جيوش الإمام علي الذي قتله معاوية

تنتشر الأضرحة فى جميع محافظات مصر، بعضها داخل المساجد وبعضها منفصل، يتردد عليه المحبون والمريدون من كل صوب وحدب لأخذ نصيب من الكرامات، منها ضريح "مالك الأشتر" بالمرج

تحرير:هالة صقر ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

ضريح مالك الأشتر

"فلمثل مالك فلتبك البواكى»، هذا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب فى رثاء قائد جيوشه، مالك الأشتر، وهو ما يؤكد مكانته العظيمة عنده، وهو ما يفسر سر محبته من جانب العديد من الجنسيات، ممن يحرصون على زيارة ضريحه فى منطقة القلج بحي المرج، هذا بالإضافة إلى محبية من مصر، حيث يسعى المئات من زواره للتبرك به، والحديث الدائم عن سيرته العطرة، هذا الشاب اليمني الذى عاش مقاتلا فى صفوف الإمام علي ثم استشهد مسموما، عن طريق أحد جواسيس معاوية بن أبي سفيان، ولكن ما قصة مالك الأشتر صاحب المكانة العالية لدى الإمام علي؟

من هو مالك الأشتر؟ هو مالك بن الحارث الخنعي بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن يعرب بن قحطان، ولد فى اليمن، استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام دون أن يلتقي الرسول. وأطلق عليه لقب "الأشتر" لأن إحدى عينيه شقت فى معركة اليرموك فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بعد أن ضربه جندي روماني