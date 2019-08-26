ضبط شحنة أسلحة قبل تهريبها من الضبعة لأسيوط

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

أسلحة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيادة اللواء محمد بركات، من ضبط شحنة أسلحة خرطوش كانت في طريقها لمحافظة أسيوط، وألقى القبض على متهم اشترك مع آخرين. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلى.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل، بمخرج أحد الدروب الصحراوية المؤدية لمحور الضبعة دائرة قسم شرطة الضبعة، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، ومبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل، بمخرج أحد الدروب الصحراوية المؤدية لمحور الضبعة دائرة قسم شرطة الضبعة، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، ومبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها ملك أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج.



أمام جهات التحقيق اعترف المتهم بحيازته الأسلحة النارية، وأفاد بتحصله على الأسلحة المضبوطة من شخصين بمطروح، وأنه كان فى طريقه لتسليمها لآخر، مقيم بمحافظة أسيوط نظير مبلغ مالى، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه، بالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين.



