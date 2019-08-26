مينا مسعود في مهرجان الجونة.. وانتظار رد رامي مالك

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مينا مسعود

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورتيه السابقتين على استضافة نجوم عالميين، أما هذا العام فستكون مفاجأة المهرجان استضافة نجوم عالميين حاصلين على جوائز عالمية وفي الوقت نفسه من أصول مصرية. وكشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن إدارة المهرجان تواصلت مع النجم الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 لـ27 سبتمبر المقبل، وأكد مينا حضوره، خاصة أن جدول أعماله يسمح له بحضور المهرجان.

وأضاف انتشال التميمي: "كما وجهنا الدعوة للفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك الحاصل على جائزة الأوسكار هذا العام، لحضور المهرجان، وما زلنا ننتظر رده، خاصة أنه منشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد (لا وقت للموت- no time to die)". وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى