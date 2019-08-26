نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.

وأوضحت منير، اليوم الإثنين، أن الألعاب الأخرى غير كرة القدم تحتاج إلى دعاية أكثر واهتمام إعلامي بنجومها، ويجب على وزارة الرياضة ضرورة الاهتمام بكل الألعاب وأبطالها، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لمراكز الشباب في المحافظات ورعاية المواهب من أجل صناعة الأبطال في كل الرياضات.وشددت على أن فكرة هيمنة كرة