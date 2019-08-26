رياضة

صدمة لباريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
أزعج النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مدربه الألماني توماس توخيل بإصابة مقلقة خلال مباراة تولوز، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي. وفي الدقيقة 63، انطلق كيليان مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى. ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجها إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات، وحل اللاعب الشاب آرثر زاجري مكان مبابي.
وأشارت شبكة بي إن سبورتس، إلى غياب كيليان مبابي بين 3 و4 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به أمام تولوز، والتي عاد سان جيرمان خلالها لسكة الانتصارات بالفوز برباعية دون رد، سجلها تشوبو موتينج "هدفين"، وماتيو جونكالفيز بالخطأ في مرماه، وماركينيوس في الدقائق 50 و55 و75 و83. ورفع باريس سان جيرمان رصيده لست
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اتحاد-الكرة (3)

اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
دى-بروين-مانشستر-سيتى

دي بروين يحطم رقم أوزيل القياسي في البريميرليج

حطم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الرقم القياسي للألماني مسعود أوزيل، بعدما أصبح أسرع لاعب يصنع 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذي حققه بعدما صنع الهدف الأول لمانشستر سيتي في الفوز على بورنموث أمس بنتيجة 3-1، والذي سجله النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، واحتاج دي بروين لخوض 123 مباراة في البريميرليج للوصول إلى هذا الرقم، في الوقت الذي كان يملك فيه أوزيل الرقم القياسي السابق بصناعته 50 هدفًا في 141 مباراة، ووصل إلى ذلك الرقم في فوز أرسنال على واتفورد بثلاثية نظيفة في شهر مارس عام 2018، وذلك بحسب ما أوضحته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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نيمار ‎ (3)

توخيل يترك الباب مفتوحا أمام بقاء نيمار

لا يزال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار لا يزال لديه مستقبل في صفوف الفريق الفرنسي، على الرغم من غيابه عن فوز سان جيرمان أمس على تولوز برباعية نظيفة، في سعيه للعودة إلى الدوري الإسباني من جديد، واعترف توخيل بأن سان جيرمان بحاجة إلى إيجاد حل في أزمة نيمار، فاتحًا الباب أمام استمراره في قلعة حديقة الأمراء. وقال توخيل في تصريحات لـ"Canal+": "هدفنا دائمًا هو غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ويدرك ليوناردو (المدير الرياضي) رغبتي في استمرار نيمار، ولكن هذا القرار لا يتوقف عليه وحده".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسحق تولوز برباعية

تمكن باريس سان جيرمان، من تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه تولوز، بنتيجة 4- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. واستطاع فريق العاصمة الفرنسية بهذا الفوز أن يداوي جراح سقوطه في الجولة الماضية أمام ستاد رين، بهدفين مقابل هدف. وجاء أول أهداف باريس سان جيرمان عن طريق الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماتيو جونزالفيز الهدف الثالث في الدقيقة 55.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.
نيمار ‎ (3)

نيمار يصدر بيانا بعد تبرئته من قضية الاعتداء الجنسي

أصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بيانا، عن قضية الاعتداء الجنسى التى تم تبرئته منها بعدما اتهمته عارضة الأزياء ناجيلة ترينداد منديس دى سوزا ، التي تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو، وزعمت أنّ الأحداث وقعت في مايو الماضي في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وبرأت شرطة ساو باولو، النجم البرازيلي لعدم توافر الأدلة، حيث طلبت الشرطة الحصول على لقطات من الكاميرا الخاصة بالفندق التي حدثت فيها الواقعة، ولكن لم يتم إرسال شيء، لذلك تقرر إغلاق التحقيق.
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