صدمة لباريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

كيليان مبابي

أزعج النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مدربه الألماني توماس توخيل بإصابة مقلقة خلال مباراة تولوز، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي. وفي الدقيقة 63، انطلق كيليان مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى. ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجها إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات، وحل اللاعب الشاب آرثر زاجري مكان مبابي.

وأشارت شبكة بي إن سبورتس، إلى غياب كيليان مبابي بين 3 و4 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به أمام تولوز، والتي عاد سان جيرمان خلالها لسكة الانتصارات بالفوز برباعية دون رد، سجلها تشوبو موتينج "هدفين"، وماتيو جونكالفيز بالخطأ في مرماه، وماركينيوس في الدقائق 50 و55 و75 و83. ورفع باريس سان جيرمان رصيده لست

وأشارت شبكة بي إن سبورتس، إلى غياب كيليان مبابي بين 3 و4 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به أمام تولوز، والتي عاد سان جيرمان خلالها لسكة الانتصارات بالفوز برباعية دون رد، سجلها تشوبو موتينج "هدفين"، وماتيو جونكالفيز بالخطأ في مرماه، وماركينيوس في الدقائق 50 و55 و75 و83.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده لست نقاط، ليتعافى من خسارته في الجولة الماضية ضد رين، محتلا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منافسه عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.



يذكر أن الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، خرج أيضا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، إضافة إلى استبدال المدافع عبده ديالو، عقب شكوى الثنائي من إصابات عضلية.

