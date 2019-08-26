رياضة

دي بروين يحطم رقم أوزيل القياسي في البريميرليج

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
كيفين دي بروين
كيفين دي بروين
حطم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الرقم القياسي للألماني مسعود أوزيل، بعدما أصبح أسرع لاعب يصنع 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذي حققه بعدما صنع الهدف الأول لمانشستر سيتي في الفوز على بورنموث أمس بنتيجة 3-1، والذي سجله النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، واحتاج دي بروين لخوض 123 مباراة في البريميرليج للوصول إلى هذا الرقم، في الوقت الذي كان يملك فيه أوزيل الرقم القياسي السابق بصناعته 50 هدفًا في 141 مباراة، ووصل إلى ذلك الرقم في فوز أرسنال على واتفورد بثلاثية نظيفة في شهر مارس عام 2018، وذلك بحسب ما أوضحته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويحتل الفرنسي إيريك كانتونا المركز الثالث في القائمة بوصوله إلى صناعة 50 هدفًا في 143 مباراة، مقابل 146 مباراة للنجم الهولندي دينيس بيركامب، في الوقت الذي يوجد فيه الإسباني سيسك فابريجاس في المركز الخامس بصناعته 50 هدفًا في 165 مباراة. وبشكل عام، هناك 36 لاعبًا تمكنوا من صناعة 50 هدفًا، وأطاح دي بروين
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اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
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نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
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صدمة لباريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

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السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.
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بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
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رسميًا.. دافيد لويز ينتقل إلى أرسنال

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، عن ضم الدولى البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف فريق تشيلسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن الجانرز عن ضم اللاعب عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث تم نشر صورة لويز مرتديًا قميص الأرسنال، وعلق عليها: "مرحبًا بك فى أرسنال". وأعلن الموقع الرسمى للجانرز عن أن ضم اللاعب جاء بشكل نهائي ولمدة موسمين لكن دون الكشف عن باقى تفاصيل الصفقة، ومن المنتظر أن يرتدى دافيد لويز القميص رقم 23.
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السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
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