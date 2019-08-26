دي بروين يحطم رقم أوزيل القياسي في البريميرليج

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

كيفين دي بروين

حطم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الرقم القياسي للألماني مسعود أوزيل، بعدما أصبح أسرع لاعب يصنع 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذي حققه بعدما صنع الهدف الأول لمانشستر سيتي في الفوز على بورنموث أمس بنتيجة 3-1، والذي سجله النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، واحتاج دي بروين لخوض 123 مباراة في البريميرليج للوصول إلى هذا الرقم، في الوقت الذي كان يملك فيه أوزيل الرقم القياسي السابق بصناعته 50 هدفًا في 141 مباراة، ووصل إلى ذلك الرقم في فوز أرسنال على واتفورد بثلاثية نظيفة في شهر مارس عام 2018، وذلك بحسب ما أوضحته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحتل الفرنسي إيريك كانتونا المركز الثالث في القائمة بوصوله إلى صناعة 50 هدفًا في 143 مباراة، مقابل 146 مباراة للنجم الهولندي دينيس بيركامب، في الوقت الذي يوجد فيه الإسباني سيسك فابريجاس في المركز الخامس بصناعته 50 هدفًا في 165 مباراة. وبشكل عام، هناك 36 لاعبًا تمكنوا من صناعة 50 هدفًا، وأطاح دي بروين

ويحتل الفرنسي إيريك كانتونا المركز الثالث في القائمة بوصوله إلى صناعة 50 هدفًا في 143 مباراة، مقابل 146 مباراة للنجم الهولندي دينيس بيركامب، في الوقت الذي يوجد فيه الإسباني سيسك فابريجاس في المركز الخامس بصناعته 50 هدفًا في 165 مباراة.



وبشكل عام، هناك 36 لاعبًا تمكنوا من صناعة 50 هدفًا، وأطاح دي بروين بزميله ديفيد سيلفا من قائمة التوب 5، إلا أن سيلفا لا يزال يتفوق على النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي صنع 50 هدفًا في 170 مباراة.



ويعد أشلي يونج اللاعب الوحيد الذي لم يعتزل ولا يزال موجودا في قائمة التوب 10، بوصوله إلى هذا الرقم في 192 مباراة، خلف تييري هنري (174 مباراة) ونولبرتو سولانو (178 مباراة).