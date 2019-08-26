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«الإدارة المحلية».. المهمة الصعبة للبرلمان في 2020

نائب: أصبح مجموع مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية 5 مشروعات، وانتهت اللجنة على مدار عام بالتوافق مع الحكومة على قانون موحد متكامل يشمل مشروعات القوانين الخمسة
تحرير:أحمد جاد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
إشكالية غياب المحليات أحد الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما انعكس في حديثه المتكرر في أكثر من مناسبة عن قانون المحليات، ومطالبته البرلمان بمناقشته والانتهاء منه، وكان آخرها ما قاله على هامش جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في شهر يوليو الماضي، إذ أكد أن الأداء الحالى لموظفى المحليات ليس على المستوى المطلوب، مضيفا أن حجم عمل الحكومة والبرلمان كبير للغاية، معربا عن أمله فى أن نتمكن خلال هذا العام من إقرار قانون انتخابات المحليات.
ويعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، والتي يتحتم على البرلمان الانتهاء منها قبل انتهاء أعماله في يونيو 2020 المقبل، إذ تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ومن
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قطار (2)

قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.
وزيرة-الصحة

الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، وذلك بحسب بيان للإدارة، اليوم الإثنين.
السيسى وماكرون (2)

السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة السبع

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، بمدينة بياريتز الفرنسية. وألقى السيسي، كلمة على هامش قمة السبع، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

نص كلمة السيسي بجلسة المناخ: إفريقيا المتضرر الأكبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الأرض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، ولا شك أن تغير المناخ يعد من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا بالتصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".
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مجلس-النواب

نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.
مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
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