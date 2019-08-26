«الإدارة المحلية».. المهمة الصعبة للبرلمان في 2020

نائب: أصبح مجموع مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية 5 مشروعات، وانتهت اللجنة على مدار عام بالتوافق مع الحكومة على قانون موحد متكامل يشمل مشروعات القوانين الخمسة

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

إشكالية غياب المحليات أحد الموضوعات المهمة التي تشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما انعكس في حديثه المتكرر في أكثر من مناسبة عن قانون المحليات، ومطالبته البرلمان بمناقشته والانتهاء منه، وكان آخرها ما قاله على هامش جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في شهر يوليو الماضي، إذ أكد أن الأداء الحالى لموظفى المحليات ليس على المستوى المطلوب، مضيفا أن حجم عمل الحكومة والبرلمان كبير للغاية، معربا عن أمله فى أن نتمكن خلال هذا العام من إقرار قانون انتخابات المحليات.

ويعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، والتي يتحتم على البرلمان الانتهاء منها قبل انتهاء أعماله في يونيو 2020 المقبل، إذ تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم على أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ومن