السجن المشدد 5 سنوات لمدير التنظيم بحي السلام

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

حكم بالحبس- أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها فى قضية اتهام مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق؛ إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بعدما أكدت التحقيقات إعلان المتهم لما يشبه "التسعيرة" بالحصول على مبالغ محددة لنفسه نظير كل توقيع مطلوب منه على عمل لا يتم إنجازه إلا بموافقته، وكان آخر تلك الأعمال طلبات تقدمت بها محامية طلب منها الرشوة وأخبرها بقيمة كل طلب فأبلغت عنه.

كشفت التحقيقات أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي، حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة. وكانت الرشوة