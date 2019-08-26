السجن المشدد 5 سنوات لمدير التنظيم بحي السلام
تحرير:سماح عوض الله
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
حكم بالحبس- أرشيفية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها فى قضية اتهام مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق؛ إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بعدما أكدت التحقيقات إعلان المتهم لما يشبه "التسعيرة" بالحصول على مبالغ محددة لنفسه نظير كل توقيع مطلوب منه على عمل لا يتم إنجازه إلا بموافقته، وكان آخر تلك الأعمال طلبات تقدمت بها محامية طلب منها الرشوة وأخبرها بقيمة كل طلب فأبلغت عنه.
كشفت التحقيقات أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي، حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة.
وكانت الرشوة
كشفت التحقيقات أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي، حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة.
وكانت الرشوة المطلوبة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاثة أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية واستمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية.
وتم القبض عليه بعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق.