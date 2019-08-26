جريمة

من قبلي لبحري.. بالوعات الصرف مصيدة الموت

72 ساعة سجلت خلالها محاضر أقسام الشرطة سقوط ضحايا ما بين وفيات ومصابين جراء الإهمال في ترك بالوعات الصرف الصحي بدون غطاء لعل آخرها مأساة الطفل ياسين بمنطقة الطالبية أمس
تحرير:محمد الشاملي ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
بالوعة الموت
بالوعة الموت
هرج ومرج، أصوات سارينة سيارات الشرطة والإسعاف حازت اهتمام المارة بذلك الشارع الحيوي، الحدث ليس بالهين، الجميع التف حول فتحة بالوعة صرف صحي على بعد أمتار من بوابة نادي الطالبية الرياضي المطل على شارع الهرم، صرخات سيدة افترشت الأرض بينما لا تفارق مقلتاها تلك الفتحة على أمل انتشال طفلها وفلذة كبدها الذي سقط للتو بداخلها -عمق 10 أمتار- سيناريو تكررت أحداثه منذ 72 ساعة وتحديدا الخميس الماضي عندما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر سقطوا في بالوعات صرف صحي بمحافظتي الفيوم وأسيوط.
120 دقيقة مرت متثاقلة على الجميع حتى خرج أحد الغطاسين حاملا جسد الطفل "ياسين" ابن الـ4 سنوات، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق وسط صدمة الجميع. اكتظت المنطقة برجال الشرطة بزيهم المدني والميري تزامنا مع وصول رئيس حي العمرانية اللواء محمد نور الدين الذي
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جثة

كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل عامل ضرب طفلا بالشرقية.. والنيابة تستأنف

?استأنفت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قبل قليل، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بشأن إخلاء سبيل عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيهًا؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، بعد نشوب مشاجرة بين الصغير ونجل المُعتدي في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للطفل وإصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم أربع غرز طبية.
رشوة

حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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خريطة الكثافات المرورية بميادين القاهرة والجيزة

رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية وميادين القاهرة والجيزة، لا سيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وظهرت كثافات مرورية واضحة بالميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ورفع أي إشغالات من شأنها إحداث تكدسات مرورية.
سطو-مسلح

أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
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