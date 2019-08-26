من قبلي لبحري.. بالوعات الصرف مصيدة الموت

72 ساعة سجلت خلالها محاضر أقسام الشرطة سقوط ضحايا ما بين وفيات ومصابين جراء الإهمال في ترك بالوعات الصرف الصحي بدون غطاء لعل آخرها مأساة الطفل ياسين بمنطقة الطالبية أمس

تحرير:محمد الشاملي ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

هرج ومرج، أصوات سارينة سيارات الشرطة والإسعاف حازت اهتمام المارة بذلك الشارع الحيوي، الحدث ليس بالهين، الجميع التف حول فتحة بالوعة صرف صحي على بعد أمتار من بوابة نادي الطالبية الرياضي المطل على شارع الهرم، صرخات سيدة افترشت الأرض بينما لا تفارق مقلتاها تلك الفتحة على أمل انتشال طفلها وفلذة كبدها الذي سقط للتو بداخلها -عمق 10 أمتار- سيناريو تكررت أحداثه منذ 72 ساعة وتحديدا الخميس الماضي عندما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر سقطوا في بالوعات صرف صحي بمحافظتي الفيوم وأسيوط.

120 دقيقة مرت متثاقلة على الجميع حتى خرج أحد الغطاسين حاملا جسد الطفل "ياسين" ابن الـ4 سنوات، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق وسط صدمة الجميع. اكتظت المنطقة برجال الشرطة بزيهم المدني والميري تزامنا مع وصول رئيس حي العمرانية اللواء محمد نور الدين الذي

120 دقيقة مرت متثاقلة على الجميع حتى خرج أحد الغطاسين حاملا جسد الطفل "ياسين" ابن الـ4 سنوات، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق وسط صدمة الجميع.





اكتظت المنطقة برجال الشرطة بزيهم المدني والميري تزامنا مع وصول رئيس حي العمرانية اللواء محمد نور الدين الذي بحث منذ اللحظة الأولى عن إجابة للسؤال الأبرز "البلاعة دي إزاي من غير غطا؟" ليشير إليه أحد مساعديه "لصوص البلاعات مش بيسكتوا.. كل ما نحط غطا بيسرقوه" الأمر نفسه جاء على لسان أحد العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



توجيهات سريعة جاءت من رئيس الحي بعمل حصر لجميع البالوعات التي ليس بها غطاء، والتنسيق مع رجال الشرطة بفرقة الطالبية والعمرانية لتكثيف الدوريات الأمنية الليلية؛ للتصدي لهؤلاء اللصوص، والحد من تلك الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين وذويهم، أملا في أن تكون مأساة "طفل البالوعة" هي الأخيرة.





غضب السوشيال ميديا وقرار المحافظ

حالة من الغضب العارمة انتابت الجميع حتى دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة مكبرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك المأساة، فجاء الرد سريعا.



أصدر المكتب الإعلامي بمحافظة الجيزة بيانا صحفيا مساء الأحد، جاء فين أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الجيزة الساعة التاسعة مساء الأحد 25/8/2019 يفيد سقوط طفل، 4 سنوات، ببالوعة صرف صحى أمام نادي الطالبية، مما أدى لوفاته بعد فشل محاولات إنقاذه.



وإذ تأسف محافظة الجيزة لهذا الحادث الأليم وتتقدم بخالص العزاء لأسرة الطفل المتوفى إلى رحمة الله تعالى، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون فى مواجهة أى مظاهر للإهمال ومحاسبة المقصرين، وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إحالة الواقعة للنيابة العامة.







الجيزة ليست الأولى

يوم الخميس الماضي، لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر إثر سقوطهما في بالوعة للصرف الصحي، بمدينة إطسا، بمحافظة الفيوم، ونقلت جثتا المتوفى، والمصاب لمستشفى إطسا المركزي.



واستقبل مستشفى إطسا المركزي، كلا من "محمد. ع. أ" البالغ من العمر 35 عاما، بعد أن لقى مصرعه، و"فرج. ق. ش"، ويبلغ من العمر 40 عاما، مصابا، وتبين أن المتوفى حاول تسليك البالوعة، فسقط فيها، ليحاول الآخر إنقاذه فأصيب بإصابات متنوعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.



وفي اليوم ذاته، تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 4 عمال ببالوعة صرف بمدينة صدفا.





وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف والإنقاذ، وتم انتشال العمال الأربعة، 2 منهم جثتان هامدتان، و2 في حالة إعياء شديد توفيا أثناء نقلهما للمستشفى، وبالفحص تبين مصرع كل من "عصام زهران محمد" 42 سنة، و"أيمن سعد محمد" 47 سنة، و"زين عبد الستار حسين" 30 سنة، و"لاوى نشأت مجاهد" 16 سنة، وجميعهم من العمالة الموسمية بشركة الصرف الصحي بأسيوط.

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