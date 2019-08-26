ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

تحرير:أسماء فتحى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 708 جنيهات. عيار 24: 808 جنيهات. عيار 18: 608 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 5640 جنيها. سعر الأوقية: 1532 دولارًا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار