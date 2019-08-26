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ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

تحرير:أسماء فتحى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 708 جنيهات. عيار 24: 808 جنيهات. عيار 18: 608 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 5640 جنيها. سعر الأوقية: 1532 دولارًا.   اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار
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تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
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سبائك ذهبية

ماذا يحدث في سوق الذهب ومستقبل أسعاره؟

بعد تحطيم السعر العالمى لأوقية الذهب حاجزها التاريخى وكسرها الـ 1500 دولار انطلقت أسعار الذهب مرتفعة إلى حيث المجهول ليتجاوز عيار 21 الـ 700 جنيه فى ارتفاعه التاريخي الأول ولأن السوق المحلى مجرد انعكاس للداخلى فقد توجهت الأنظار نحو مستقبل تجارة الذهب فى ظل هذا الارتفاع الذى جعل من موسم عيد الأضحى، الأقلَّ فى مبيعاته تاريخيا لتخوف المواطنين من الشراء بعد تسجيل تلك الأرقام القياسية، وهو ما اعتبره التجار بابا جديدا وقد يكون أخيرا فى سلسلة أبواب الركود المحلى.
سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
سبائك الذهب

سعر غالٍ ومصنعية بالمزاج.. من ينظم سوق الذهب في مصر؟

عدد من الأسباب العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمي والمحلي خلال الأسبوعين الماضيين، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لقول وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار في السوق المحلي ليست مرتبطة بمحددات معروفة، فضلا عن وجود مسميات مثل المصنعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
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