ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات
تحرير:أسماء فتحى
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: 708 جنيهات.
عيار 24: 808 جنيهات.
عيار 18: 608 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 5640 جنيها.
سعر الأوقية: 1532 دولارًا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: 708 جنيهات.
عيار 24: 808 جنيهات.
عيار 18: 608 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 5640 جنيها.
سعر الأوقية: 1532 دولارًا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.