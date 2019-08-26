نائب: مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

النائب أيمن أبو العلا

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، إذ أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم، مضيفا أن حضور السيسي قمة الدول الصناعية، تبلور حرصه على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية في العالم.

ولفت أبو العلا إلى أن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو فاق الـ5% سنويا إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يزيد عن 30% مما يبلور نجاح خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.يذكر أنه وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة