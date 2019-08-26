ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.

وتابع أن الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران سوف ينتهي، فهو اتفاق غير صالح وغير جيد، مشيرا إلى أن إيران تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة وضغطا ماليا كبيرا بسبب العقوبات، منوهًا بأنه سيبحث في قمة السبع الصواريخ الباليستية الإيرانية. وطالب ترامب، إيران بأن تتوقف عن دعم ورعاية الإرهاب، مضيفًا أن أسلوب