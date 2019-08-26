هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تشهد قمة مجموعة السبع نهاية واضحة لحالة تبادل الاتهام بين الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية، التي لا تزال تمثل صداعا في رأس الاقتصاد العالمي
لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية.
وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
وقال دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وسيبدأ البلدان محادثاتهما بجدية بالغة، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وخلال حديثه بقمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، أشاد ترامب بالرئيس الصيني
وقال دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وسيبدأ البلدان محادثاتهما بجدية بالغة، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وخلال حديثه بقمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج ورحب برغبته في التوصل إلى اتفاق، قائلا: "استدعت الصين الليلة الماضية كبار رجالنا التجاريين وقالت: دعونا نعود إلى الطاولة. أعتقد أنهم يريدون فعل شيء ما".
وأوضح أن الرئيس الأمريكي يستند في رؤيته للخسائر التي لحقت بالاقتصاد الصيني، إذ قال ترامب: "لقد أصيبوا بأذى شديد لكنهم يفهمون أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ولديّ احترام كبير لهم، وهذا تطور إيجابي للغاية بالنسبة للعالم".
وأضاف ترامب: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. لديهم تعقيدات في التجارة والتصدي بشكل لا يصدق، والمستثمرون يغادرون جميعًا وسيذهبون إلى بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وسنحصل على الكثير منهم أيضًا".
ولم يكن حديث ترامب رسميا في قمة مجموعة السبع، إذ أكد، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان جيدا وتتحدثان بشأن الحرب التجارية القائمة.
وتابع: "في الواقع نحن نتعاون مع الصين في الوقت الحالي ونتحدث إليهم، وأعتقد أنهم يريدون عقد صفقة أكثر بكثير مني، فنحن نحصل على مال كثير من خلال التعريفات، وهي بالمليارات"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "لم تحصل على 10 سنتات من الصين قبل ذلك".
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وقبل مغادرته للمشاركة في قمة مجموعة السبع، قال ترامب إنه سيرفع الرسوم الحالية على المنتجات الصينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25%، في الأول من أكتوبر.
وقال الرئيس الأمريكي: "بالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية على البضائع الصينية الأخرى التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، والتي ستبدأ في الأول من سبتمبر، ستكون 15% بدلا من 10%".
وبدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي يخشى تراجع تفاعل الصين مع الدعوات المستمرة لإقامة مباحثات تجارية بين الجانبين في الفترة المقبلة، إذ أكد ترامب أنه قد يعلن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين كحالة طوارئ وطنية إذا أراد ذلك، وهو الأمر الذي قد يمنحه مزيدا من السلطات التي تمكنه من التعامل مع التهديدات الصينية.
وقال ترامب: "يمكنني أن أعلن حالة طوارئ وطنية، وأعتقد أنهم عندما يسرقون الملكية الفكرية في أي مكان ويدفعون مقابلها من 300 مليار إلى 500 مليار دولار في السنة، فإنه سيكون لدينا ما مجموعه نحو تريليون دولار سنويا لسنوات عديدة".
وعلى الرغم من ترحيب ترامب بالرغبة الصينية، فإن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، بدا متشككا في نيات بكين، التي اتهمها بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة، وهو الأمر الذي كشف عن انقسام في البيت الأبيض حول التعامل الأمثل مع الصين في ما يتعلق بالحرب التجارية.