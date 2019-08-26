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إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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سوسن-بدر. (3)

سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 76 مليون جنيه في 19 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الأحد مليونا و491 ألف جنيه، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 19 يوم عرض إلى ما يزيد على 76 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
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ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يصل لـ73 مليون جنيه في 17 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الجمعة 2 مليون و485 ألفا و926 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى نحو 73 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتجاوز 70 مليون جنيه في 16 يومًا

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء عيد الأضحى، وحقق أمس الخميس، 2 مليون و300 ألف و685 جنيها، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 16 يوم عرض إلى 70 مليونا و685 ألف جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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