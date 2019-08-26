إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الفيل الأزرق

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل