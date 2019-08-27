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انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
انقطاع الدورة الشهرية
انقطاع الدورة الشهرية
مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وتعمل آلاف النساء اللاتي تجاوزن سن الـ 50، وتحدث الكثير منهن عن تأثير تلك الفترة على عملهن، كما فقدت النساء في أغلب البلدان وظائفهن، كما لا يحصلن على الدعم اللازم، حيث من الصعب عليهن العمل في كثير من الأحيان نتيجة الأعراض. ولأن الحديث عن انقطاع الدورة الشهرية وتأثيرها على العمل نقطة شائكة، فقد وجدت
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الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني. نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار. على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.
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انتبه.. المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

السعال والصفير والشخير والعطس كلها من أعراض الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، ربما تشعر بالحرج من تلك الأعراض، حتى الوصفات الطبية أو العلاجات المنزلية لا تخفف من وطأة تلك الأعراض، لذا تتساءل: هل تحتاج إلى علاج أقوى؟ قد تقوم المضادات الحيوية بالعلاج بالفعل، لكن مفعول المضاد يعتمد على مناعة المصاب نفسه. في حقيقة الأمر، يمكن أن يسبب تناول المضادات الحيوية خاصةً مع مشاكل البرد العديد من الأمراض الأخرى، وذلك بفضل الاعتقاد الخاطئ السائد بأن المضادات الحيوية يمكنها علاج جميع أنواع العدوى، وفقًا لموقع health24.
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كيف يمكن للسكري أن يزيد من مخاطر السرطان؟

منذ سنوات ماضية، يحاول العلماء إجابة هذا السؤال؛ لماذا يعاني مرضى السكري من النوع 1 أو النوع 2 من خطر متزايد للإصابة ببعض أشكال السرطان؟ وجد الباحثون أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم مقارنة بمستوى السكر الطبيعي، يحدث ضرر للحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. سيقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، مطلع هذا العام. قال الدكتور جون تيرميني، الذي سيقدم هذا البحث خلال الاجتماع: "معروف منذ فترة طويلة أن مرضى السكري لديهم مخاطر للإصابة أكبر بمقدار 2.5 ضعف بالنسبة لبعض أنواع السرطان".
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ضغط الدم المنخفض.. 6 أسباب للدوخة قبل الدورة الشهرية

قبل موعد الدورة الشهرية بأيام قليلة تظهر بعض الأعراض التي يتجاهلها الكثير من تغير الحالة المزاجية والاكتئاب المستمر، إضافة إلى الصداع النصفي وآلام في أسفل الظهر، وعلى الجانب الآخر، وضح الأطباء أنه ربما ناتج عن حالات مرضية محددة مثل الأنيميا وضغط الدم المنخفض، ولكن دعنا نقل إنه في حالة الدورة الشهرية، تكون معظم الأعراض متعلقة بتغير في الهرمونات، وبالنسبة للدوار، فيوجد كثير من النساء اللاتي يعانين منه دون معرفة السبب الرئيس لحدوث ذلك، حسبما ذكر موقع "healthline".
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التوقف عن التدخين.. كيفية التغلب على سن اليأس

بعد انقطاع الدورة الشهرية، تبدأ المرأة في سن اليأس، وهي تعد من أكثر الفترات المزعجة، وتتمثل الأعراض في اضطرابات النوم، وآلام المفاصل، إضافة إلى آلام في الثدي والصداع النصفي، وبالنسبة للاكتئاب، فيعد من أكثر الأعراض التي تعاني منها المرأة، ولا تستطيع التخلص منها، إذ قام الخبراء بوضع بعض الطرق للتخلص من مثل هذه الأعراض والتعامل معها بطريقة سلسة؛ على سبيل المثال، ممارسة الرياضة بشكل مستمر يوميا، وتناول أطعمة مفيدة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، نقلا عن "daily mail".
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هل الـ«صن بلوك» يؤثر في هرموناتك؟.. إليك الحقيقة

في الغالب، تعلم أهمية الحفاظ على بشرتك من أشعة الشمس، خاصة خلال أوقاتك على البحر أو في أثناء وجودك في أماكن أشعة شمسها قاسية، وإذا نسيت وضع الكريم قد تصاب بالحروق، بدلا من الحصول على اسمرار بسيط يجعل البشرة برونزية. هناك تقرير جديد يشير إلى أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في كريم الشمس قد تؤثر فى الهرمونات، إذ أثيرت المخاوف قبل شهرين من قبَل علماء يعملون لدى الوكالة الطبية الأمريكية "إدارة الغذاء والدواء"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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