انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

انقطاع الدورة الشهرية

مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وتعمل آلاف النساء اللاتي تجاوزن سن الـ 50، وتحدث الكثير منهن عن تأثير تلك الفترة على عملهن، كما فقدت النساء في أغلب البلدان وظائفهن، كما لا يحصلن على الدعم اللازم، حيث من الصعب عليهن العمل في كثير من الأحيان نتيجة الأعراض. ولأن الحديث عن انقطاع الدورة الشهرية وتأثيرها على العمل نقطة شائكة، فقد وجدت